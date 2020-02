Processo Indelicato, il pm chiede 30 anni per Carmelo Bonetta

Giornata probabilmente decisiva per il processo con rito abbreviato nei confronti di Carmelo Bonetta, che si sta celebrano al Tribunale di Marsala. Il pubblico ministero Maria Milia ha chiesto la condanna a 30 anni di reclusione per l’imputato, reo confesso per l’omicidio di Nicoletta Indelicato. Pur riconoscendo che Bonetta ha contribuito al ritrovamento del corpo della ragazza, dei vestiti e del coltello utilizzato per l’omicidio, nel corso della requisitoria, il pm ha evidenziato la condotta ondivaga mantenuta da Bonetta e il silenzio mantenuto su alcuni aspetti legati al delitto.

Ad inizio udienza, il giudice Francesco Parrinello aveva rigettato la richiesta di perizia medico legale presentata dall’avvocato dell’imputato, allo scopo di evidenziare che alcuni tra i colpi che hanno ucciso Nicoletta Indelicato sono partiti da un soggetto mancino (Margareta Buffa, coimputata in un altro processo, è mancina, ndr).

Verosimilmente, oggi stesso si potrà arrivare a sentenza.