Coronavirus, niente Basket fino al 2 marzo. Gare rinviate

Il Comitato Regionale della Fip Sicilia ha sospeso in via precauzionale fino al giorno 2 marzo 2020 (compreso) ogni attività agonistica, sia senior che giovanile, programmata sul territorio regionale, rinviando a data da destinarsi le gare previste nel periodo in questione.

Al fine di evitare in questa fase assembramenti in luoghi chiusi pubblici e privati, viene sospesa anche l’attività del Centro tecnico federale maschile e femminile e le iniziative promozionali già programmate in precedenza. Gli uffici della Fip Sicilia resteranno aperti con gli orari ordinari.

Anche la Nuova Pallacanestro Marsala, che doveva giocare contro la Zannella Basket in casa, al PalaMediaPower, il 1° marzo alle ore 18, non scenderà in campo. La partita di serie D regionale, verrà recuperata in data da destinarsi.