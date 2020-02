Coronavirus, Gerardi chiede sanificazione della città

Il consigliere comunale marsalese Ivan Gerardi ha inviato una nota sulla gestione del Coronavirus in città, chiedendo all’amministrazione comunale di procedere a una sanificazione di tutto il territorio lilybetano. “Considerando che il Coronavirus sta creando allarmismi e preoccupazioni circa le patologie e le potenziali ripercussioni sulla salute pubblica, come malattie respiratorie, quali raffreddori, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie, in alcuni casi fatali”, Gerardi chiede al sindaco e all’amministrazione un intervento di pulizia straordinaria con prodotti specifici di tutti i mezzi dediti al trasporto pubblico locale; la definizione di un protocollo di sanificazione giornaliera dei mezzi pubblici comunali; il rafforzamento del servizio di sanificazione delle strade e di tutte le sedi comunali.