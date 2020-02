Marsala Calcio sconfitto dal Troina. Decide Camacho allo scadere

Ancora una sconfitta per i lilybetani che al “Nino Lombardo Angotta” hanno ceduto di misura al Troina. Il gol decisivo di Camacho è arrivato all’89°, quando sembrava che la gara si sarebbe conclusa in parità. Con questa nuova battuta d’arresto, i ragazzi di mister Terranova restano fermi al quart’ultimo posto con 23 punti. Il Troina sale invece a 43. Per il Marsala sarà dunque fondamentale tornare alla vittoria domenica prossima, nella trasferta che vedrà gli azzurri impegnati sul campo della Palmese, che con 11 punti occupa l’ultima posizione in classifica nel girone I del campionato di serie D.