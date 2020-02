Bilancio sul Randagismo a Marsala, crescono gli affidi dal canile

Riunione operativa a Marsala per tracciare un bilancio delle attività poste in essere per contrastare il randagismo. A Palazzo comunale, l’assessore Anna Maria Angileri ha chiamato a raccolta le Associazioni animaliste (presenti “Randagi del Sud” e Oipa), sanitari e tecnici responsabili del Canile municipale, al fine di fare il punto sulla situazione.

In particolare, su circa 800 ingressi al Canile, ne sono stati sterilizzati oltre 200: una trentina sono stati restituiti ai proprietari e circa 60 reimmessi sul territorio. Va aggiunto che, oltre alla microchippatura interna, il veterinario del Canile di Marsala ha provveduto all’inserimento del microchip anche a circa duecento cani esterni. “Ma il dato più confortante è quello delle adozioni – sottolinea l’assessore Angileri -. Oltre 500 affidi testimoniano la crescita di sensibilità dei cittadini verso gli amici a quattro zampe, ma tanto c’è ancora da fare sul fronte della prevenzione”.

Al riguardo, è intervenuto il dirigente veterinario dell’Asp Trapani, Francesco De Michele il quale, nell’illustrare il report 2019 riguardante il “Piano della Sterilizzazione”, ha anche aggiunto che il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria sta promuovendo una campagna di sterilizzazione gratuita per i cani appartenenti a cittadini già “esenti ticket per reddito”, nonché ai proprietari di greggi. Ulteriori informazioni all’Asp: 0923677607