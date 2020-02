Approvato il regolamento per il baratto amministrativo. I cittadini morosi potranno estinguere il debito tramite lavori

Con Il voto favorevole di tutta l’Aula Consigliare del Massimo Consesso Civico di Marsala, è stato approvato all’unanimità il Regolamento per l’applicazione dell’istituto del Baratto Amministrativo.

Il vice Sindaco Agostino Licari, in rappresentanza dell’Amministrazione, ha illustrato l’atto deliberativo affermando che la legge dà un opportunità al lavoratore che non può pagare le tasse di svolgere dei lavori per onorare il suo debito.

Si tratta in pratica della trasformazione del tributo dovuto in lavoro, cosa questa che può venire incontro a tanti cittadini che si trovano in stato di disagio economico.

Il consigliere Giovanni Sinacori intervenendo ha specificato che a presentare le domande per l’accesso al baratto amministrativo potranno essere singoli cittadini morosi (70%) e/o associazioni (30%). Durante i lavori consiliari sono stati affrontati ed approvati tutti con voto unanime alcuni atti relativi a mozioni ed ordini del giorno. Altri invece, ritenuti dagli stessi presentatori, ormai superati, sono stati ritirati. La mozione relativa all’istallazione di impianti Biomassa e Css con voto dell’Aula impegna il sindaco e la giunta a comunicare alla cittadinanza per tempo l’installazione di un eventuale impianto di impianti di bio-masse.

Al termine dei lavori la seduta è stata aggiornata come da precedente convocazione a domani pomeriggio, giovedì 20 febbraio, per una nuova seduta di lavori