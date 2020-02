Entro l’8 marzo il congresso comunale di Marsala del Partito Democratico

Si terrà in una data anteriore al prossimo 8 marzo il congresso comunale del Partito Democratico di Marsala. E’ quanto stabilito, non soltanto per il Comune lilybetano, dai vertici regionali dei Democratici. Il congresso dovrà eleggere i delegati al congresso regionale e soprattutto il segretario comunale. Al voto, come stabilito dal commissario regionale Alberto Losacco, potranno partecipare soltanto gli iscritti per l’anno 2019.

A Marsala sommando i voti degli iscritti che si sono recati a ritirare la tessera al circolo e quelli che hanno formalizzato l’adesione online, i democratici aventi diritto sono 168. come ormai avviene nel più grosso partito della sinistra italiana, sono divisi per “correnti”. Gli ex Ds sono circa 50. oltre 70 quelli vicini alle posizioni di Rosalba Mezzapelle, alcuni dell’area che si riferisce al deputato regionale Lupo e che ha come riferimento locale il consigliere comunale Angelo Di Girolamo. Si sono iscritti anche alcuni consiglieri in carioca e alcuni assessori della giunta uscente.