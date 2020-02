Il Marsala Futsal s’impone sul San Cataldo per 5 a 1

Contro il Vigor San Cataldo il Marsala Futsal, imponendosi con il punteggio di 5 a 1 nella 19° Giornata di Campionato di Serie C1, conquista la sua sesta vittoria consecutiva e sale al settimo posto in classifica a quota 30 punti. Marsala subito in vantaggio con Pizzo all’8′ minuto, il raddoppio avviene al 20′ con Patti. In avvio di ripresa il San Cataldo preme sull’acceleratore e trova subito il goal con Niccoli, su calcio di punizione.

Incassato il goal, il Marsala perde Li Causi, espulso per doppia ammonizione, i granata cingono d’assedio l’area di rigore lilybetana ma la difesa, con Sugamiele provvidenziale tra i pali, regge l’urto. Il San Cataldo perde Alessi per espulsione e al 47′ arriva il tre a uno marsalese con una staffilata di Farina dalla lunga distanza. Il Marsala al 58′ trova ancora con Pizzo il goal del 4 a 1 su tiro libero. In pieno recupero, arriva anche il quinto e decisivo goal azzurro con Pellegrino che dalla distanza, spedisce il pallone in fondo al sacco nella porta sguarnita. Sabato prossimo insidiosa trasferta contro il Club P5 Cruillas.