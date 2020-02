La Fly Volley Marsala batte l’Albaverde e consolida la testa della classifica

L’A29 Fly Volley Marsala per il 12° turno del Girone A di Serie C ha incontrato l’Albaverde Caltanissetta vincendo per 3 a 1. Il primo set vola via rapidamente con le padrone di casa a tener banco e le ospiti incapaci di reagire. Quest’ultime commettono tanti errori soprattutto al servizio ed in ricezione. (25-15). Nel secondo parziale la musica cambia e le nissene si portano il set a casa per 19 a 25. Nel terzo game Erba e compagne mandano in tilt la compagine locale ed in un batter d’occhio si portano a più 10. Tomasella prova a mescolare le carte.

Al time out per le marsalesi cambia qualcosa: Marino e compagne iniziano ad inanellare importanti break sino al raggiungimento della parità sul 21-21. Il set prosegue con un entusiasmante punto a punto fino al 26 a 24 per la Fly Marsala. Nel quarto ed ultimo set le ospiti ricominciano forte e conducono fino al 16-18. Ma le marsalesi si stringono e fanno prevalere la forza del gruppo fino al 25 a 20. Con questo successo la Fly Volley consolida la testa della classifica portandosi a più 5 dalla stessa Albaverde a 6 giornate dalla fine del Campionato.