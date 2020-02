Il gruppo del M5S ad Alcamo perde un altro pezzo: lascia la capogruppo Cuscinà

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ad Alcamo perde un altro pezzo. Dopo le sofferte dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Annalisa Ferrara, è la volta della capogruppo in carica Alessandra Cuscinà, che con una nota inviata alla presidenza del massimo consesso civico alcamese ha annunciato la propria decisione di lasciare i compagni di viaggio pentastellati per confluire nel gruppo misto.

“Una sofferta e ponderata riflessione – scrive la Cuscinà – mi ha portato alla decisione di concludere questo percorso iniziato all’interno del gruppo consiliare del M5S per una sopraggiunta totale incompatibilità con la maggioranza dei consiglieri del mio gruppo. Non è nella mia natura mentire né mistificare ciò che non mi garba e nonostante ciò ho cercato con tutte le mie forze di non dare adito ad inutili discussioni o dissapori ma ormai la situazione è giunta ad un punto per me insanabile. Anche nella breve esperienza da capogruppo ho provato, con umiltà e correttezza, a creare rapporti collaborativi per rendere maggiormente visibile l’impegno di tutti a migliorare questa Città ma ho dovuto constatare solo personalismi e decisioni non condivise con la maggioranza del gruppo. Tuttavia, sento il peso dell’impegno preso con i cittadini che hanno creduto in me e del mandato che mi è stato conferito e pertanto continuerò a portare avanti e difendere le istanze di chi non ha voce ma lo farò all’interno del gruppo misto. Tengo a precisare che la mia decisione non è un affronto al Movimento 5 Stelle o al sindaco Surdi, che continuerò a sostenere, quanto piuttosto un prendere le distanze da un gruppo di persone che non riconosco e che non mi rappresentano più. Continuerò a cercare di fare del mio meglio per questo anno e mezzo che rimane, di dare il mio personale contributo, sarò felice nel vedere realizzato tutto ciò che è già in cantiere del piano triennale delle opere pubbliche e di tanto altro che è già in itinere. Concludo ringraziando i colleghi consiglieri che hanno manifestato e dimostrato stima e rispetto nei miei confronti e con i quali, sono certa, continuerò a condividere idee e progetti per la Città”.