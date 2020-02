Il Marsala Calcio in campo col Castrovillari: calciatori senza stipendio da ottobre, casse senza un soldo

ULTIM’ORA: E’ mister Nicolò Terranova a siedere nella panchina del Marsala Calcio nonostante l’esonero di due giorni fa. Nel Marsala è sempre più caos.

Mentre il Marsala è sceso da poco in campo a Castrovillari per la 24° giornata di Campionato di Serie D Girone I, i calciatori, un giorno prima, chiariscono la loro posizione con comunicato stampa pubblicato a mezzo Facebook.

La situazione dei calciatori azzurri appare disastrosa, come loro fanno sapere: “In merito alla situazione venutasi a creare ci teniamo a comunicare dopo le innumerevoli promesse fatte e non rispettate (dal mercato di Dicembre 2019 ad oggi) tutta la verità per rispetto della tifoseria, della stampa, degli addetti ai lavori e soprattutto per rispetto della Città di Marsala e di noi stessi in primis come uomini:

– mancanza di stipendi (l’ultima mensilità percepita ottobre 2019).

Dopo tante parole e pochi fatti negli ultimi 3 giorni dopo l’esonero del Mister Terranova e del suo staff siamo stati abbandonati a noi stessi appunto senza staff tecnico, staff sanitario e senza aver ricevuto nessuna comunicazione. Da giorni, più volte abbiamo richiesto un incontro con la proprietà aspettando fino a tarda notte, pensando di avere un confronto ma hanno sempre rimandato con scuse futili non rispettandoci come persone, calpestandoci la dignità e non capendo il momento critico che stiamo attraversando. Dopo l’ennesimo tentativo, ieri venerdì 14 febbraio dopo più di 8 ore di attesa allo Stadio “L. Angotta di Marsala”, abbiamo avuto un confronto con la proprietà. In questo confronto la proprietà dopo ore di accese discussioni, ci ha esplicitamente espresso testuali parole: “Al momento non ci sono soldi nelle casse della società del Marsala Calcio e quindi chi vuole restare al Marsala Calcio si adatta a queste condizioni oppure ogni calciatore è libero di scegliere il da farsi”. Nonostante la totale perdita di credibilità della proprietà speriamo che il tutto si risolva nel più breve tempo possibile per il bene del Marsala Calcio e delle nostre famiglie. Noi come squadra nonostante ciò abbiamo deciso di non disertare la trasferta di Castrovillari e di onorare e rispettare i nostri contratti nonostante la situazione decifitaria in cui ci troviamo per responsabilità sola ed esclusivamente della proprietà. Vorremmo rassicurare tutti che nonostante i problemi anche economici giornalieri, noi ogni qualvolta ci permetteranno di indossare la maglia del Marsala, daremo l’anima in campo, onorando e rispettando tutta la Città di Marsala”.

I tifosi dopo questo annuncio hanno preso subito le difese dei giocatori che indegnamente non ricevono stipendi da ottobre. E pensare che quest’anno – dopo i malumori in dirigenza dello scorso anno – era partito bene e con grandi prospettive. La società passata al Presidente Domenico Cottone nel corso di questa stagione, si era impegnata anche per rendere più accogliente il “Municipale” facendosi carico di migliorie laddove l’Amministrazione comunale non è intervenuta tempestivamente. La Commissione provinciale Pubblici Spettacoli ha vietato l’accesso al pubblico solo una volta per tutta una serie di adempimenti ancora da ultimare, ma poi si è tornati a giocare allo Stadio lilybetano in condizioni più che buone.

Questa è l’ennesima tegola di una società che aveva un passato sempre molto modesto, ma che comunque ha conosciuto anche gli onori della serie C ed un clima di festa e di cuore che i tifosi azzurri e l’intera Città non potranno mai dimenticare. Lo Sport è importante se valorizzato, può essere volano per un territorio del profondo Sud. Questo devono saperlo tutti, chi decide di investire – spesso in modo sbagliato come accaduto in passato – in una realtà non semplice come il Marsala Calcio e le Istituzioni.