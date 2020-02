L’associazione “Sicilia Terra Mia” promuove i prodotti di Marsala alla BIT di Milano

L’associazione “Sicilia Terra Mia”, rappresentata dal presidente Piero Lo Grasso e dal vice Giuseppe Cudia, ha preso parte all’annuale Borsa Internazionale del Turismo di Milano, riscuotendo notevole successo. Lo stand è stato, infatti, meta di tantissimi visitatori italiani e non – all’interno del Padiglione Sicilia – che hanno avuto modo anche di degustare, fra le altre bontà locali, i biscotti tipici di Marsala offerti dal panificio “L’Arte del Pane” e sorseggiare i vini dell’azienda “Vinci”. Numerosi sono stati i contatti intrattenuti dai rappresentanti dell’associazione con i Tour Operator.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – precisano Lo Grasso e Cudia -. Come prima esperienza possiamo senza dubbio affermare che è stata abbastanza positiva e produttiva. L’auspicio è quello che i contatti presi nei giorni della BIT si possano trasformare in contratti per le aziende del territorio marsalese che abbiamo avuto l’onore di rappresentare in quella che è la maggiore kermesse socio-produttiva e turistica che si svolge in Italia. Vogliamo ringraziare la Regione Sicilia che ci ha consentito di svolgere in maniera ottimale il nostro lavoro nel suo stand che è stato definito il più bello di questa edizione della BIT”.