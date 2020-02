Referendum Costituzionale del 29 marzo, come votare per corrispondenza

L’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala rende noto che in occasione del Referendum Costituzionale del prossimo 29 marzo, gli elettori temporaneamente residenti all’estero hanno la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza.

Per avvalersi di tale opzione, devono presentare apposita istanza – pubblicata anche online all’indirizzo:

http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29855

La domanda va presentata entro il 26 febbraio, allegando copia del documento di identità.