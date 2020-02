Accordo tra Airgest e Sky Alps. Saranno attivate nuove rotte per Bolzano e Roma

Si è svolto questa mattina, a Milano, un importante incontro per l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, con Sky Alps, nuova compagnia aerea italiana, con il ceo Alex Spinato e il presidente Joseph Gostner. A darne notizia è il presidente di Airgest Salvatore Ombra. “Esprimo grande soddisfazione per il proficuo risultato, che segue un lungo periodo di interlocuzioni. Abbiamo definito, infatti, un piano intervento per mettere due nuove rotte, la Trapani Roma e la Trapani Bolzano, sempre nell’ottica di aumentare l’offerta dal nostro aeroporto. L’ottima trattativa condotta ha fatto sì che si parta entro l’estate, già dai primissimi di giugno, e la frequenza sarà giornaliera.

Tutti i dettagli e gli aspetti economici saranno adesso curati e definiti entro pochi giorni dal direttore generale di Airgest Michele Bufo e dal Ceo di Sky Alps, Alex Spinato”.

Nel frattempo, trova conferma la notizia sulla rinnovata disponibilità dei voli Ryanair che torneranno a collegare Birgi e lo scalo bergamasco di Orio al Serio nella stagione invernale. Sul sito della compagnia irlandese è già possibile acquistare i biglietti per la suddetta tratta aerea, a partire dal 2 novembre. I voli saranno effettuati nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.