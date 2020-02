Al Campionato regionale FGI Silver, podio per la Diavoli Rossi di Marsala

Si è conclusa sabato 8 febbraio presso il palazzetto dell’ASD Gymnasium di Capo D’Orlando, la prima prova del Campionato regionale FGI Silver a squadre di Ginnastica Artistica Femminile. La Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala ha partecipato con 2 squadre schierate rispettivamente in LD categoria Junior e in LC3 categoria Allieve. Ottimo piazzamento per le ginnaste allenate dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, che sotto gli occhi del presidente Dora Guarracino, hanno completato gli esercizi in tutti e 3 gli attrezzi in modo impeccabile.

La squadra Junior formata dalle “veterane” Maria Barraco, Giorgia Sciarrino e Sara Bova si è classificata al primo posto, mentre la squadra Allieve formata da Nicole Bova, Miriam Venezia, Martina Marchetti, Xia Cerami e Sofia Genovese si è classificata al secondo gradino del podio. Da evidenziare la bellissima prova di quest’ultima squadra formata da atlete alla prima esperienza federale e tra le più piccole in campo gara. Prossimo appuntamento Sabato 22 febbraio per la seconda prova.