Il Marsala Calcio vince in casa, ma c’è apprensione per un giocatore del Messina

Torna al “Nino Lombardo Angotta” l’inno “Marsala Siamo Noi” e il Marsala Calcio torna a vincere in casa. Contro l’ACR Messina nella 23° giornata di Campionato Serie D Girone I, gli azzurri tra le mura amiche del Municipale rimediano tre punti con un punteggio finale di 1 a zero.

Una rete di Paiorano al 22′ del primo tempo ridà speranza ai tifosi azzurri accorsi al Municipale per sostenere la rosa di Mister Terranova e la società in un momento molto delicato.

Negli ultimi minuti di gioco però, un brutto di scontro tra un giocatore del Marsala e uno del Messina ha destato e desta ancora molta preoccupazione: il giocatore avversario è caduto a terra sbattendo il petto e svenendo. E’ rimasto privo di coscienza per oltre 5 minuti e poi un’ambulanza lo ha trasportato subito al Pronto Soccorso del “Paolo Borsellino”. Le notizie che arrivano dall’ospedale però, non fanno stare tranquille le due squadre, il giovane calciatore si trova in codice rosso e ha problemi di respirazione.

Così il Marsala va a 22 punti a pari merito con il Corigliano, e può pensare di scacciare via la zona rossa. Ma resta ancora una situazione difficile.