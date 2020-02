Nuovi alloggi popolari a Mazara: avviati i lavori

Sono stati consegnati all’impresa AGR srl di Valderice i lavori per la costruzione a Mazara del Vallo di 12 alloggi popolari. Il cantiere è già in attività. La nuova palazzina verrà realizzata in via dei Sineis dove già l’Iacp ha realizzato 24 alloggi popolari. I nuovi 12 alloggi popolari andranno infatti a completare l’originario progetto finanziato per costruire un complesso di 36 alloggi.

I lavori per la costruzione dei 12 alloggi sono stati destinatari di un finanziamento per oltre 1 milione e 200 mila euro, l’impresa Agr si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 36,57 per cento e quindi per un importo di poco superiore agli 826 mila euro comprensivi degli oneri per la sicurezza.

A consegnare il cantiere nei giorni scorsi sono stati i funzionari dell’Area Gestione Patrimonio dell’Iacp assieme al commissario straordinario dell’ente Fabrizio Pandolfo e al direttore generale Pietro Savona.

“E’ stato un momento importante – tiene a dire il dott. Pandolfo – in quanto per l’Iacp di Trapani poter riprendere l’attività costruttiva significa riprendere un’attività che una volta era quella principale, costruzione di nuovi alloggi significa poi poter dare risposta all’aspettativa dell’utenza. Questa resta una provincia dove è alta la richiesta a potere avere accesso all’assegnazione di alloggi popolari, e l’Iacp di Trapani sta cercando di dare risposte sostenuto da un’attenta politica condotta dalla Regione e dall’assessorato regionale per le Infrastrutture. Si spera che in futuro grazie ad utile sinergie da crearsi con gli enti locali, possano determinarsi nuove occasioni per costruire altri nuovi alloggi popolari”.

“L’ufficio tecnico del nostro Ente – aggiunge Savona – ha ben lavorato ed è riuscito ad arrivare in tempi non lunghi all’aggiudicazione dei lavori e alla consegna del cantiere. I nuovi 12 alloggi dovranno essere completati già entro la fine dell’anno in corso, l’assegnazione degli alloggi sarà competenza del Comune di Mazara e verrà fatta rispettando quella che sarà la graduatoria definitiva vigente in coincidenza della conclusione dei lavori”.