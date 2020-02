Il Marsala Femminile vola in finale di Coppa Italia: vittoria per 11 a 0 contro il N. Y. City

Archiviata la partita di campionato con il Monreale, il Marsala Femminile nella serata di giovedì 6 febbraio, è scesa in campo, allo Stadio “Giorgio Matranga” di Castellamare, su campo neutro contro il B & M Ferraro New York City per giocarsi la semifinale di Coppa Sicilia 2019/20. E dopo dieci stagioni, il Marsala tornerà trionfalmente a giocare la finale. La società marsalese ha alzato la coppa due volte consecutive, nella stagione 2007/08 e 2008/09. Grande entusiasmo per le ragazze di mister Anteri che hanno lottato per novanta minuti per onorare appieno questa stagione in cui ricorre il ventennale della storica società del presidente Giuseppe Chirco. Alcamo (con ben sei reti), Di Stefano, Termine, Clemente (con due reti) e Rallo hanno regalato al Marsala Femminile la vittoria per 11 a 0 contro una squadra, quella del New York City che ha onorato la partita fino alla fine, nonostante le pesanti assenze.

La stessa dirigente, Rosanna Cimino si è cimentata nell’insolito ruolo di giocatrice/portiere per portare a termine la partita, dimostrando grande amore e dedizione alla propria società e al calcio femminile. Nel pomeriggio di giovedì a Leonforte, Enna, si è disputata l’altra semifinale tra il Santa Lucia e il Monreale. Quest’ultimo ha conquistato il passaggio alla finale battendo la squadra avversaria per 4 reti a 0. Finale dura, dunque, tra il Marsala Femminile e il Monreale, due squadre che lottano per il titolo anche in campionato. Finale che sarà giocata domenica 16 febbraio. Occorrerà grande lavoro e concentrazione per preparare questa competizione che si preannuncia tanto difficile quanto motivante. Domenica 9 febbraio al “Mariano Di Dia” ritorna il Campionato di Eccellenza Femminile. Il Marsala affronterà in casa alle ore 15 nuovamente il New York City per l’ottava giornata. Lunedì 10 febbraio, invece, l’Under 15 sempre al “Di Dia” ospiterà il Femminile Catania.