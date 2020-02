I panificatori danno vita a una nuova associazione. “Regole e qualità per risollevare il comparto”

E’ nata in provincia di Trapani una nuova associazione che riunisce i panificatori. Si chiama “I Fornarini” e fa capo a C.I.F.A. Trapani e ad Assoartigianato. Il suo principale obiettivo è risollevare il comparto con regole condivise e garantire qualità ai consumatori.

A costituire la nuova associazione sono stati una ventina di panificatori riuniti presso la sala convegni dell’Hotel Visir di Mazara del Vallo alla presenza di Salvatore Maddio, Responsabile interregionale CIFA Sud Italia, di Gaspare Ingargiola, Responsabile provinciale di CIFA Italia, dell’avvocato Filippo Inzirillo, Dirigente Provinciale CIFA Trapani, e di Francesco Alagna, Responsabile Territoriale Assoartigianato.

Nel corso della stessa riunione sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo (rinnovabile ogni due anni) dell’associazione provinciale denominata, all’unanimità dei presenti, “I Fornarini”: Giuseppe Norrito, Antonio Crimi, Giuseppe Giacalone, Francesco Alagna e Davide Marrone. Presidente dell’associazione è stato nominato Francesco Alagna, vicepresidente Giuseppe Norrito.

Dopo l’approvazione dello statuto dell’associazione, l’assemblea ha affrontato alcune problematiche del settore relative a modalità del lavoro (orari, processi di panificazione etc..) e redditività (prezzo del pane e costi di produzione, full cost etc..).

“L’associazione – hanno dichiarato congiuntamente i presenti – ha come obiettivo prioritario il rispetto del lavoro dell’artigiano attraverso la creazione di un sistema di regole condivise finalizzato al miglioramento dell’intero comparto della panificazione nella provincia di Trapani; tutto ciò garantirà, al contempo, maggiore sicurezza in merito alla qualità dei prodotti per i consumatori”.

Chi volesse aderire all’associazione “I Fornarini” può rivolgersi alla segreteria provinciale di C.I.F.A. (via Salemi 187- Mazara del Vallo. Email: segreteriatrapani@cifaitalia.info)