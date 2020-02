Manutenzione delle aiuole del cimitero, se ne occuperà uno sponsor che pubblicizzerà le sua attività all’interno della struttura

Sarà la “Marino srl” a curare la manutenzione delle aiuole all’interno del Cimitero di Marsala. L’affidamento del servizio è avvenuto ieri con la sottoscrizione, nell’Ufficio del dirigente Nicola Fiocca, della Convenzione tra il comune di Marsala e la suddetta ditta, la sola che aveva manifestato interesse all’Avviso a suo tempo pubblicato dalla responsabile del servizio Matilde Adamo. “Si tratta di una sponsorizzazione prevista dal Regolamento comunale – sottolinea l’assessore Andrea Baiata – con un ritorno di immagine per la ditta che contribuirà così, con gli interventi convenuti, a migliorare il decoro del luogo di sepoltura”.

La Convenzione, che avrà la durata di tre anni, consente infatti di collocare in ciascuna aiuola un cartello con la dicitura “questo spazio verde è curato dalla ditta Marino”. La stessa, in ragione della Convenzione, acquisisce l’ulteriore diritto a posizionare all’interno del Cimitero – su preventiva autorizzazione comunale – fino ad un massimo di 4 espositori per la vendita sia di alimenti preconfezionati e bevande, che di materiale votivo.

Infine, sarà obbligo della Ditta affidataria del servizio procedere, altresì, alla riparazione di macchinette elettriche o alzaferetri utilizzati presso il Cimitero, fino ad una spesa massima di 300 euro e con diritto ad esporre il logo aziendale sul mezzo.