Calcio Femminile: il Monreale in casa ferma la corsa del Marsala

Sabato 1 febbraio, il Marsala Femminile del Presidente Giuseppe Chirco ha incontrato la Capolista, il Monreale, presso il campo Bonocore di Palermo. Partita decisamente negativa per la compagine lilybetana che si è vista sbarrare la corsa alla testa della classifica da parte proprio dalla squadra di mister Rizzolo che cercavano questa vittoria dopo il passo falso con l’Academy Sant’Agata. Il match si è aperto a favore delle ragazze di Anteri che sono andate a segno con Di Stefano solo dopo cinque minuti di gioco. Quella che sembrava essere una partita cominciata con il piede giusto, ha cambiato decisamente rotta. Il triplice fischio dell’arbitro sancisce una pesante sconfitta per il Marsala Femminile che perde il match per 8 a 1.

“Diverse sono state le concause che hanno determinato il risultato finale tra cui il giocare fuori casa e su un campo in terra battuta che il Marsala non predilige, l’infortunio di Alessia Cammarata, della scorsa settimana, che ha destabilizzato la squadra, le assenze a causa dell’influenza che ha decimato la squadra in partita e durante gli allenamenti settimanali. Al di là di questi fattori che hanno potuto interferire negativamente con l’esito del match, il Monreale sta esprimendo un buon gioco ed ha meritato la vittoria”. Queste le parole dell’allenatrice Anteri a fine partita.

Con la vittoria del Santa Lucia sulla Libertas Femminile (11-1), l’Academy Sant’Agata che si è imposta sul B&M Ferraro NewYork City (0-8), il Real Palermo che perisce in casa con il C.U.S. Unime (0-17) e il Trapani Calcio che ha perso con la Ludos Femminile (0-5), si chiude la settima giornata del Campionato di Eccellenza Femminile. Il Monreale detiene la testa della classifica con 19 punti seguito dal Marsala Femminile e dal Santa Lucia a pari punti (15), Academy Sant’Agata (11 punti), Ferraro New York City (8), C.U.S. Unime (7 punti), Libertas (3), Trapani Calcio, Real Palermo e la Ludos (fuori classifica) finalino di coda con zero punti.

Il Marsala Femminile, dunque, arresta la sua scia positiva in campionato che durava da sei giornate ma rimane tra le squadre in lizza per il titolo e cercherà di accorciare le distanze dalla capolista dal momento che quest’ultima, settimana prossima, affronterà la Ludos che è fuori classifica. Il campionato è ancora lungo, mancano due giornate alla fine del girone di andata e i giochi sono ancora aperti. Prima dell’ottava giornata di campionato durante la quale il Marsala incontrerà il Ferraro New York City al Mariano Di Dia, la compagine marsalese sarà impegnata nella semifinale di coppa sempre con il New York City, al Matranga di Castellammare, giovedì 06 febbraio. Sarà dunque una settimana impegnativa in cui bisognerà archiviare brevemente il passo falso di sabato e concentrarsi sui due impegni settimanali che necessitano di parecchia concentrazione.