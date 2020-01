Maratona di Ragusa, Michele D’Errico campione regionale SM65

Non potevano certo mancare i colori della Polisportiva Marsala Doc alla Maratona di Ragusa, tradizionale appuntamento di inizio d’anno del fondismo siciliano. Tra i marsalesi, il più veloce a tagliare il traguardo è stato Michele D’Errico che, con il tempo di 3 ore, 11 minuti e 44 secondi, è stato 27° assoluto e primo nella categoria SM65. Una prestazione super soprattutto se si considerano le difficoltà del percorso ragusano, con salite e tratti assai simili al trail, che a D’Errico è valso il titolo di campione regionale di maratona nella sua fascia d’età. A Ragusa è stata una grande giornata anche per Giuseppe Cerame e Agostino Impiccichè.

Entrambi hanno centrato il loro nuovo primato personale, il primo con 3:26:11, il secondo con 3:45:57. Per la società presieduta da Filippo Struppa non c’erano solo loro nella città iblea. In totale, sui 42 km e 195 metri, sono stati presenti in 9. E tutti si sono fatti onore. A cominciare da Damiano Ardagna (3:31:51), per proseguire con Fabio Sammartano (3:41:25), anche per lui nuovo primato personale, Matilde Rallo (3:44:44), quarta nella SF50, Pietro Sciacca (3:48:39), Giuseppe Valenza (3:58:39) e Salvatore Villa (4:05:56). A completare il successo di squadra è stato Francesco Laudicina, che a Ragusa ha corso la mezzamaratona.