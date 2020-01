Vittoria netta del Savoia in casa del Marsala Calcio

Il Marsala non riesce a fermare la marcia della vice-capolista Savoia che, con una rete per tempo, espugna il “Nino Lombardo Angotta” in virtù di una superiorità complessiva contro la quale gli azzurri, nonostante la grande volontà, hanno finito per cozzare.



I bianco-scudati di mister Parlato sono stati bravi a incanalare la gara nel verso a loro più congeniale. Riuscendo a sbloccarla dopo una pressione iniziale che, in verità, Balistreri e compagni erano riusciti, almeno fino al goal dello 0-1, a contrastare efficacemente. Ribattendo colpo su colpo e evitando di correre grossi rischi. Poi, una volta schiodato il risultato, il Savoia ha potuto giocare come meglio ha voluto. Tenendo lontani gli azzurri dalla porta di Prudente e arginando, a centrocampo, ogni loro eventuale velleità. La grande prova di Osuji, uomo ovunque dei campani e autore del primo goal e la fisicità straripante di gente come il gigantesco Diakitè e il possente Dionisi, hanno avuto un peso decisivo nelle sorti della contesa. Il Marsala, dal canto suo, ha cercato di dare velocità alla manovra, riuscendo talvolta a sfondare sulla fascia destra con il bravissimo Lo Cascio. Ma, nonostante alcuni spunti interessanti, la difesa oplontina, imperniata sull’esperienza di capitan Poziello, ha avuto quasi sempre la meglio.

La gara, sin dall’inizio, appare vibrante.



Due squadre concentratissime, attente a non sbagliare, si fronteggiano nella zona nevralgica del campo. Da dove, in ogni momento, sembra poter partire l’occasione decisiva. Già al 5’ il Savoia si presenta: Osuji lancia in corridoio Orlando, che si gira bene tra due difensori azzurri, calciando però sull’esterno della rete. Quattro minuti dopo ci prova Cerone dalla distanza, ma la sua conclusione è imprecisa e la palla sorvola di un paio di metri la trasversale. Al 20’ prima azione efficace del Marsala: Balistreri entra in area dalla destra, ma il suo diagonale è parato a terra da Prudente. Alla mezz’ora il Savoia sblocca il risultato: da un corner dalla sinistra si accende una mischia, risolta in acrobazia da Osuji, dopo che la difesa azzurra aveva ribattuto la prima conclusione di Cerone.

Il primo tempo si conclude senza altre emozioni, se non quelle che possono scaturire da una tensione agonistica palpabile.

La ripresa si apre con una mischia in area campana, conclusa da Gallo in rovesciata. Ma il pallone va a fare la barba al pallo alla sinistra di Prudente. Poi è ancora il Savoia a provarci, nell’intento di chiudere anzitempo la partita. Ma Riccio, in area, non arriva ad assestare alla sfera il tocco vincente. Inizia il valzer delle sostituzioni: Terranova getta nella mischia Padulano per Inzoudine, arretrando Rizzo. Poi va in campo Mascari per Federico, quindi Lorefice per Ferchichi. Parlato sostituisce uno spento Cerone con Chironi e un nervosissimo Rondinella, ammonito precedentemente insieme a Maiorano per “reciproche scorrettezze”, con Bozzaotre.

All’80’ sarà proprio l’argentino Chironi a realizzare il goal del raddoppio, girando in rete un preciso rasoterra in area di Oyewale dalla sinistra. La partita finisce qui: troppo organizzato il Savoia per permettere a un Marsala col morale sotto i tacchi d’impensierire Prudente.

Adesso gli azzurri sono attesi da un altro impegno “terribile”. Domenica prossima dovranno vedersela al Tupparello con l’Acireale, prima di ospitare, fra quindici giorni, l’ACR Messina.

C’è poco da aggiungere.



Se non che non è certo il caso di arrendersi, bensì di rimboccarsi le maniche per strappar via quanti più punti possibile dai prossimi impegni. Considerando che, vista la lentezza con la quale la coda della classifica appare muoversi, ogni punto può diventare di platino.

Marsala – Savoia 0-2 TABELLINO

Marsala: Russo (00), Lo Cascio, Gallo (00), Scoppetta, Inzoudine (15’s.t. Padulano), Federico (99) (22’s.t.Mascari 99), Ferchichi (32’s.t.Lorefice), Candiano, Maiorano, Balistreri, Rizzo (01)

In panchina: Giordano (02), Lo Iacono (01), Monteleone, Pucci (02), Montuori, La Vardera (99) – All. Nicola Terranova

Savoia: Prudente (01), Oyewale (00), Poziello, Rondinella (01) (29’s.t.Bozzaotre 00), Gatto, Osuji, Dionisi, Riccio (99), Cerone (16’s.t.Chironi),Orlando (37’s.t.De Vena), Diakitè (42’s.t. Scalzone) – All. Carmine Parlato

In panchina: Coppola (99), Luciani, Caiazzo (01), Mancini (02), Tascone (00)

Marcatori: 30’p.t. Osuji, 35’s.t.Chironi

Ammoniti: Riccio (S), Balistreri (M), Candiano (M), Rondinella (S), Maiorano (M)

Arbitro: Valerio Crezzini (Siena)

Guardalinee: Andrea Zezza (Ostia Lido), Andrea Pasqualetto (Aprilia)

Recupero: p.t. 2’, s.t. 6’