Pool Salvezza A 2: diramato il calendario. La Sigel Marsala parte in trasferta

La squadra di Collavini sa benissimo che in queste dieci finali non dovrà risparmiarsi e mai centellinare le energie fisiche e mentali, ma gettare il cuore oltre l’ostacolo. Alle sigelline, le quali partono dall’ultima posizione nella Poule, non rimane altro che “preparare il campo” nel vero senso della parola in vista delle battaglie sportive vicine e future. La Pool Salvezza parte dal PalaPaganelli di Sassuolo il 9 febbraio con in programma la 1^giornata.

La squadra neroverde immediatamente più a ridosso e che ci precede con i 14 punti racimolati. Emozione batticuore per Giulia Galletti (fresca ex della sfida) e Tatjana Fucka (a Marsala per pochi mesi nella scorsa stagione, ndr) incontrare il proprio passato e quei sgargianti colori da avversarie. Dopo di ciò il calendario prevede due turni interni di fila: alla 2^giornata (16 febbraio) in casa contro le friulane del Cda Talmassons e alla 3^ (23 febbraio) ospitando le federali del Club Italia. Si torna in Emilia-Romagna l’1 marzo per lo scontro con le modenesi di Montale.

Il mini-girone di andata si chiude al “Fortunato Bellina” domenica 8 marzo 2020 contro Cuore di Mamma Cutrofiano, alla cui regia della compagine salentina c’è Giorgia Avenia già nota al pubblico azzurro data la militanza della scorsa annata, in quella che per lei sará la classica “partita dell’ex”. Analogamente alla Poule Salvezza 2018/2019 (chiusura ad Olbia), la seconda fase si chiude l’11 aprile con la disputa della 10^giornata anche stavolta fuoricasa, a Cutrofiano (Lecce).