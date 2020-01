Sport: giocano in casa Marsala Calcio, A29 Volley e le azzurre di Mister Anteri

CALCIO: Il pericolo della chiusura dei settori del Municipale sembra scongiurato, anche se la Commissione provinciale dovrebbe tornare a fare un sopralluogo questa mattina al “Nino Lombardo Angotta”. Al di là di ciò, il Marsala Calcio torna in campo tra le mura amiche contro il Savoia, per cercare di onorare il campo e di fare contenti i tifosi che sono in apprensioni per le sorti della squadra di Mister Terranova che continua a suon di sconfitte ed un solo pari nelle ultime classifiche. Si gioca domani con inizio alle ore 14.30 per la 21° gara stagionale del Campionato di Serie D Girone I. Arbitra l’incontro Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dai signori Andrea Zezza (Sezione Ostia Lido – RM) e Andrea Pasqualetto (Sezione di Aprilia – LT).

VOLLEY: Continuano gli allenamenti agli ordini di Mister Tomasella per la A29 Marsala, in vista dell’importante evento di sabato prossimo, quando si scenderà in campo per la Coppa Sicilia, manifestazione riservata alle prime e seconde classificate nel girorne di andata nel campionato di Serie C. La società si sta impegnando tantissimo per organizzare un evento con i fiocchi, tenuto conto della grande visibilità che si avrà. Tutte le atlete sono a disposizione del Mister, ad eccezione della centrale palermitana Chiara Caruso. Tra le fila del Sant’Agata Volley, la marsalese Arianna Titone che certamente ci terrà fare bella figura nella propria città. Appuntamento a tutti gli sportivi della provincia a questo pomeriggio ore 18 al Panatletico (PalaMediaPower) di Marsala.

CALCIO FEMMINILE: Si giocherà domani, 26 gennaio, il recupero della 4° Giornata del Campionato di Eccellenza Femminile che vede le lilibetane guidate da Mister Anteri, impegnate in casa al Polisportivo “Mariano Di Dia” alle 15, contro il CUS Unime. Pronte al via anche le under 15.