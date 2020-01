Trapani: si aggira un uomo nudo, bloccato dai Carabinieri

Questa mattina, un uomo di oltre 50 anni, si aggirava per le vie di Trapani completamente nudo. A quanto sembra si tratta di un signore con gravi problemi mentali che camminava indisturbato tra le persone con le sole ciabatte ai piedi.

Poi verso le 12.30, in via Marconi, una pattuglia dei Carabinieri ha tentato di bloccarlo ma l’uomo ha più volte tentato di svincolarsi a suon di calci e scappando, scagliandosi anche contro i Militari. Questi ultimi – con manganello in mano per difendersi – lo hanno poi fermato ed accompagnato probabilmente in caserma per poi sottoporlo a dei controlli. Lungo le vie dove l’uomo si aggirava file di auto ferme ad assistere alla scena; alcuni passanti hanno ripreso più volte l’accaduto per poi pubblicarlo sui Social.