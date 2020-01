A Giugliano il Marsala non riesce a pareggiare fermandosi sul 2 a 1

Dopo l’apertura dell’impianto giuglianese, la squadra di casa oggi ha incontrato il Marsala Calcio che ha da poche settimane cambiato la guida tecnica e che non vive un momento di classifica eccezionale. La gara, vaida come 20° giornata di Campionato di Serie D Girona I, si è aperta con una cerimonia e gli interventi del sindaco Poziello e del Presidente della LND Sibilia.

Le squsdre scendono in campo con queste formazioni: il Giugliano con Mola, Del Prete, Carbonaro, Impagliazzo, Di Girolamo, Mennella, Tarascio, Liccardo, Logoluso, Esposito, Orefice, il Marsala con Russo, Lo Iacono, Gallo, Scoppetta, Inzoudine, Candiano, Federico, Ferchichi, Balistreri, Padulano, Maiorano.

La squadra di casa è subito pericolosa ed infatti al 4′ minuto segna con Orefice lanciato a rete da Tarascio, il bomber dei Tuigrotti non perdona. Al 12′ invece il Marsala è pericolosissimo d’angolo, il colpo di testa è parato magistralmente da Mola, ma proprio mentre gli azzurri cercano di spingere, una punizione di Liccardo con Di Girolamo che insacca di testa in fondo alla rete per il 2-0.

Ma verso la fine del primo tempo, sorpresa Marsala: da un errore in fase d’impostazione di Impagliazzo ne nasce un gol di Padulano dalla distanza. Si riaccorciano le distanze e si riapre il match in vista del secondo tempo. Nella ripresa la prima occasione è per il Giugliano col colpo di testa alto di Carbinaro sugli sviluppi di corner. Col passare dei minuti cresce il Marsala che cerca il pareggio prima con un rasoterra di Maiorano, poi con Padulano e sul finale di nuovo con Maiorano che gira di testa sull’esterno della rete dopo un calcio d’angolo. Doppia occasione clamorosa per il Giugliano. Prima D’Angelo centra il portiere a tu per tu, poi il tiro a giro di Dublino colpisce la traversa. La partita finisce qui e il Marsala torna a casa con un nulla di fatto e con una situazione di classifica sempre a rischio.