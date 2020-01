Trasporto per disabili nei centri di riabilitazione, c’è un avviso del Comune di Marsala

Il settore Servizi alla Persona del Comune di Marsala rende noto l’avvio – anche per l’anno in corso – del “Servizio trasporto indiretto per portatori di handicap”. Si tratta di cittadini che necessitano di terapia rieducativa e che si recano al Centro di riabilitazione con mezzi propri, con diritto al rimborso A/R se in possesso dei requisiti richiesti. Gli interessati possono presentare l’istanza negli Uffici di via Falcone in qualsiasi periodo del 2020, allegando la relativa documentazione indicata nell’Avviso Pubblico, online all’indirizzo: http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29781

dove è pure disponibile lo schema di domanda. L’istanza può essere presentata dal disabile o dal proprio genitore/tutore, purché residenti nel Comune di Marsala da almeno un anno. Ulteriori informazioni all’Ufficio di Segretariato Sociale, via G. Falcone n.5, tel. 0923993.752 -111, che riceve nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì (ore 9-13); Martedì e Giovedì (ore 15-17).