Salvini arriva all’Ars: costituito il gruppo parlamentare della Lega

Giornata politicamente storica per la Sicilia. Per la prima volta nella storia dell’Ars, oggi si è infatti ufficialmente costituito il gruppo parlamentare della Lega, con la denominazione “Lega Sicilia per Salvini premier”.

Ne fanno parte i deputati Antonio Catalfamo, che è stato eletto capogruppo, Giovanni Bulla, Segretario, Marianna Caronia, Vicepresidente e Orazio Ragusa.

Nessuno dei quattro, naturalmente, era stato eletto con Salvini nel 2017. Catalfamo era stato eletto nella lista di Fratelli d’Italia; Giovanni Bulla arriva dall’Udc, Marianna Caronia e Orazio Ragusa da Forza Italia.

Esulta il senatore leghista Candiani, per la costituzione del gruppo: “Porteranno all’Assemblea Regionale la politica del buon senso”.