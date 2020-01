Successo per il marsalese Andrea di Gesù all’Europeo di Cipro. Soddisfazione per la Shotokan Karate

Altro successo Internazionale per Andrea di Gesù. L’atleta marsalese classe 1985, terzo Dan, inizia la pratica con la Shotokan Karate Do Club Marsala diretta dal Maestro Vito Genna, con cui vince tantissime gare regionali, conquistando due volte il Campionato Italiano. Poi la consacrazione con il Mondiale di Terni, sul tetto del mondo nel Kumite, combattimento a squadre, assieme ad altri due concittadini: Paolo Corinto e Giuseppe Pocorobba.

Per motivi di studio e lavoro poi, Andrea si trasferisce in Toscana, a Pisa, dove si laurea in Ingegneria e si sposa. Apre anche una scuola per trasmettere gli insegnanti ricevuti dal suo maestro e non dimentica l’agonismo. E’ qui che decide di tornare sul tappeto partecipando, di recente, all’Europeo di Cipro con la rappresentativa Nazionale. “Andrea ha dato spettacolo in tutti gli incontri eliminatori, arrivando in finale dove, pur essendo in vantaggio, è stato fermato da un brutto incidente alla spalla, il solo avversario che potesse fermarlo”, commenta il Maestro Genna. Andrea Di Gesù conquista comunque un meritatissimo secondo posto.