FIRENZE (ITALPRESS) – Al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi questa mattina nella sede della Prefettura di Firenze, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, era presente anche la Procuratrice della Repubblica di Firenze, Rosa Volpe, titolare dell’inchiesta aperta per la morte dell’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, avvenuta sabato scorso in provincia di Grosseto. E a chi ha chiesto, al termine del Cosp, a Piantedosi se avesse avuto modo di parlare proprio con la procuratrice Volpe dell’inchiesta sulla morte di De Gennaro, il ministro ha risposto: “Non abbiamo parlato di questo”. La Procuratrice non ha rilasciato nessuna dichiarazione ai giornalisti.

Intanto, secondo quanto si apprende, due distinti fascicoli di inchiesta sono stati aperti per il suicidio dell’ex capo della Polizia. La Procura Antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo nell’ambito delle stragi di mafia. E’ contro ignoti. Mentre i pm di Grosseto indagano per istigazione al suicidio. E sono stati portati a Roma per accertamenti della Scientifica tutti i manoscritti lasciati da De Gennaro prima del suicidio nella casa di campagna in Maremma.

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