Riscoprire il valore di gesti, posture e movimenti nella preghiera, andando oltre la semplice esecuzione di compiti durante le celebrazioni. È l’obiettivo di «Un corpo mi hai dato. La corporeità nella preghiera liturgica», il nuovo itinerario formativo promosso dall’Ufficio Liturgico Diocesano di Trapani, diretto da don Antonino Castelli, in collaborazione con il Servizio Diocesano per la pastorale dei ministranti. Il percorso, rivolto in particolare a ministri istituiti (accoliti e lettori), candidati ai ministeri, ministri straordinari della Comunione, ministranti e animatori liturgici, si articola in sette appuntamenti serali, iniziati il 16 novembre e fino al 25 gennaio 2027.

«La partecipazione attiva nella liturgia non coincide con il fare molte cose, ma nell’entrare consapevolmente nell’azione liturgica», sottolinea don Antonino Castelli nella lettera inviata alle comunità. Gesti, posture e movimenti, spiega, non sono semplici elementi funzionali, ma linguaggi attraverso i quali il corpo partecipa al mistero celebrato e manifesta l’appartenenza alla comunità. Gli incontri si svolgeranno il lunedì, dalle 21 alle 22, alternando appuntamenti online e laboratori pratici in presenza. Si prosegue il 23 novembre don Pietro Casciano approfondirà «Il corpo parla: il linguaggio non verbale della liturgia», mentre il 30 novembre don Savino D’Araio parlerà della grammatica delle posture.

Il 14 dicembre si terrà il primo laboratorio in presenza, «Stare davanti a Dio», curato dall’Ufficio Liturgico Diocesano. Dopo la pausa natalizia, il programma riprenderà l’11 gennaio con la dott.ssa Juliette Orna e il tema «Il Corpo di Cristo: pur essendo molti, siamo un solo corpo». Il 18 gennaio don Samuel Corniola affronterà le articolazioni della ministerialità liturgica. Chiusura il 25 gennaio con il laboratorio «Stare davanti all’assemblea».

La partecipazione è aperta agli operatori liturgici, previa iscrizione attraverso il modulo online: https://forms.gle/2xSLEKBGyLvrwg2H7.

Per informazioni è possibile contattare don Antonino (329 8811373), don Christian (346 5886940) oppure l’Ufficio Liturgico Diocesano all’indirizzo liturgico@diocesi.trapani.it o al numero 0923 432231.