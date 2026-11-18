Dalla letteratura alla musica, passando per incontri con autori e omaggi ai grandi cantautori italiani. Il fine settimana del 20 e 21 novembre propone diversi appuntamenti culturali tra Calatafimi Segesta, Marsala e il territorio. Venerdì 20 novembre, alle 18, la Biblioteca Comunale di Calatafimi Segesta, in Piazza Plebiscito, ospiterà la presentazione di “Canzoni liofilizzate”, libro di Mario Valentini pubblicato da Edizioni Il Palindromo. L’autore dialogherà con lo scrittore Enzo Di Pasquale e l’editore Nicola Leo. Sabato 21 novembre torna il CusaFest, con il suo terzo appuntamento. Alle 18, nell’ex chiesa dell’Addolorata, il giornalista palermitano Roberto Puglisi presenterà “Amare vuol dire non perdersi mai” (Navarra Editore). A dialogare con lui saranno Vincenzo Di Stefano e Giusy Trinceri.

Previste letture di Francesco Caronna e Francesca Marino, con gli interventi musicali di Peppe Clemente ed Enza Ienna, accompagnati da Franco Giacomarro. A Marsala, venerdì 20 e sabato 21 novembre, l’Auditorium Santa Cecilia ospiterà i Piano Revenge Days, prima edizione siciliana del Piano Revenge Festival. Venerdì 20 novembre, nella serata intitolata Profondità e Risonanza, si esibiscono Anna Bondareva (Francia), Diego Spitaleri (Italia), Catherine Fearns (Regno Unito/Svizzera), Kenxiie (Barbados), Giovanni Renzo (Italia), Francesco Branciamore (Italia) e Gabriel Berdichevsky (Francia). Sabato 21 novembre è la volta di Dialogo e Immaginazione, con Roberto Fasciano (Italia), Chantal Largier (Svizzera), Maryame Bennani (Marocco/Francia), Matthew Mayer (Stati Uniti), Louisiana Bloom (Belgio), Gabriele D’Alonzo (Italia) e Massimo Iacobacci (Italia). Ogni serata proporrà sette mini-concerti, con biglietto open a 7 euro, valido per tutti gli spettacoli e acquistabile online sui siti memassociation.org e amicidellamusicapalermo.net.

Infine, il 26 novembre, alle 21, il Cine Teatro Ariston accoglierà “Sulle note di Ultimo e Baglioni – Omaggio ai due cantautori romani”. Protagonista Giuseppe Paladino, ideatore del progetto, insieme a un gruppo di musicisti e coristi.