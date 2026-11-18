L’Associazione Vivere Erice esprime forte preoccupazione per le nuove disposizioni in materia di parcheggi e sicurezza adottate dall’Amministrazione comunale. Le scelte messe in campo rischiano di entrare in contrasto con una politica turistica capace di valorizzare il borgo non soltanto durante la stagione estiva, ma soprattutto nei mesi autunnali e invernali:

“Erice merita un’attenzione diversa durante tutto l’anno. La destagionalizzazione richiede strategie, servizi e condizioni concrete che incentivino turisti e visitatori a scegliere il borgo anche fuori dai tradizionali periodi di maggiore affluenza. Le nuove tariffe della sosta, con il pagamento di due euro l’ora sulle strisce blu per gran parte del centro storico e per l’intero arco dell’anno, rappresentano, a nostro avviso, un ostacolo significativo a questo obiettivo. Una misura che rischia di trasformare la sosta in una vera e propria tassa, senza offrire alternative realmente accessibili né ai residenti né ai visitatori occasionali. A rendere ancora più difficile la situazione concorrono altri fattori: i siti culturali aperti soltanto nelle ore mattutine fino a febbraio, le attività commerciali che nei mesi invernali restano chiuse e un sistema di abbonamenti agevolati che, pur potendo risultare utile ad alcune categorie di utenti, non risponde alle esigenze di chi desidera visitare Erice occasionalmente.

Se l’obiettivo dell’Amministrazione comunale e del progetto Erice Obiettivo Sicurezza era quello di razionalizzare il traffico e migliorare la vivibilità del territorio, il risultato rischia invece di penalizzare proprio coloro che Erice la vivono, la frequentano, la sostengono economicamente e desiderano scoprirla durante tutto l’anno. Le perplessità riguardano anche l’estensione degli oneri tariffari oltre il perimetro del centro storico, fino ad aree di Casa Santa Erice, dove si trova anche l’ospedale provinciale, coinvolgendo così cittadini e utenti che hanno necessità di raggiungere servizi essenziali. Non possono essere sufficienti, dunque, gli abbonamenti proposti a tariffe agevolate. Occorre una riflessione più ampia, che tenga conto delle diverse esigenze e delle peculiarità di un territorio che vive di turismo, ma anche di residenzialità, commercio e servizi.

Basta guardare ciò che avviene in altri centri turistici siciliani, come San Vito Lo Capo, Scopello e Castellammare del Golfo, dove vengono adottate politiche della sosta differenti, anche attraverso la sospensione dei parcheggi a pagamento nei periodi invernali. Esperienze che dimostrano come possano essere individuate soluzioni alternative e praticabili, capaci di conciliare sicurezza, mobilità, accoglienza e sviluppo economico. La nostra Associazione ha più volte manifestato le proprie perplessità cercando un’interlocuzione con l’Amministrazione comunale e con i soggetti coinvolti nel progetto, e ha invitato le forze attive del territorio a condividere una posizione comune e a far sentire una voce unitaria. Purtroppo, finora, questi tentativi non hanno prodotto i risultati auspicati.

Vivere Erice crede nella partecipazione e nel confronto come strumenti indispensabili per costruire scelte amministrative condivise. Per questo auspica ancora l’apertura di un tavolo di concertazione con il Comune, nel quale possano essere esaminate proposte alternative e correttivi concreti per mitigare l’impatto del nuovo piano della sosta. Tra le ipotesi da valutare: una rimodulazione delle tariffe nei mesi invernali, agevolazioni realmente fruibili dai visitatori occasionali e una diversa articolazione delle aree e degli orari di sosta, con particolare attenzione alle esigenze dei residenti e degli utenti dei servizi pubblici. La nostra Associazione continuerà a promuovere iniziative culturali e sociali, convinta che Erice debba rimanere un luogo vivo, accogliente e accessibile tutto l’anno. Tuttavia, non possiamo nascondere la forte preoccupazione per il suo presente e, soprattutto, per le prospettive future. Non vorremmo che, nel tentativo di rendere Erice più sicura, si finisse per renderla meno frequentata, meno vissuta e meno attrattiva. Restiamo sempre disponibili al confronto”.