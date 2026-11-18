“Nessuna sentenza potrà restituirci le persone che non ci sono più, i sogni interrotti e gli anni perduti. Ma spero che questo processo possa aiutarci a fare pace con il passato, per tornare finalmente a guardare al futuro”. Nelle parole di Angela Grignano c’è il significato più profondo di una testimonianza attesa quasi otto anni, un racconto intenso nel quale il dolore si è intrecciato alla voglia di vivere, le lacrime al sorriso e il ricordo della tragedia alla speranza di ricominciare.

Il sogno di Parigi e i fatti di rue de Trévise

La giovane trapanese ha raccontato la propria storia davanti ai giudici del Tribunale di Parigi, nell’ambito del processo per l’esplosione di rue de Trévise del 12 gennaio 2019, che provocò quattro morti e numerosi feriti. Tra questi Angela, allora ventiquattrenne, arrivata nella capitale francese dalla Sicilia per inseguire il sogno di affermarsi nella danza e, un giorno, entrare nel corpo di ballo di Disneyland Paris. Prima di prendere la parola, ha dato un bacio sulla fronte alla madre. Poi, accompagnata dalla sua interprete, si è diretta alla sbarra, scegliendo di testimoniare direttamente in francese. Ha esordito chiedendo pazienza per il proprio accento e scherzando sulla durata del racconto: per ripercorrere tutti quegli otto anni, ha detto, sarebbe servita almeno una settimana. La sala ha riso, lei compresa. Perché l’ironia, come ha raccontato, è stata spesso una delle sue più grandi alleate.

Dieci interventi e la paura di non camminare più

Angela ha iniziato ricordando chi era prima di quella tragica mattina: la bambina che a otto anni aveva scoperto la danza, la ragazza diventata assistente coreografa, gli studi in Arti e Scienze dello Spettacolo, le esperienze nell’animazione e nei parchi divertimento. E soprattutto il sogno di Parigi. «Le mie gambe erano il mio motore», ha ricordato, restituendo in poche parole il senso di ciò che l’esplosione le avrebbe portato via. Poi il racconto si è fatto doloroso: la deflagrazione, la paura di morire, le gravissime lesioni, i dieci interventi chirurgici, le tecniche sperimentali, il rischio di amputazione e la lunga riabilitazione per tornare a camminare. Una battaglia affrontata lontano da casa, in un Paese straniero, senza conoscere abbastanza la lingua e senza sapere quale sarebbe stato il futuro del proprio corpo.

Il senso di colpa e il diritto alla felicità

Alle ferite fisiche si sono aggiunte quelle interiori. Angela ha parlato del senso di colpa del sopravvissuto, del pensiero rivolto alle quattro vittime e soprattutto ai vigili del fuoco morti mentre intervenivano per prestare soccorso. Ha ricordato le loro famiglie e il dolore dei propri genitori, dei fratelli e di quanti hanno condiviso con lei quella sofferenza. Ha raccontato anche il bisogno di riempire ogni momento della giornata di lavoro, impegni e progetti, pur di non fermarsi a pensare. Ma ha voluto soprattutto rivendicare il proprio diritto alla felicità. Continuare a truccarsi, sorridere, uscire e cercare la gioia non significa aver dimenticato o essere guariti. Anche di fronte alle contestazioni assicurative sul danno morale, Angela ha ribadito di non voler esagerare il proprio dolore né rinunciare alla propria vitalità per ottenere un indennizzo maggiore. Essere felici, ha spiegato, non significa non soffrire.

La madre: “Avrei voluto darle la mia pelle“

Commovente anche la testimonianza della madre, che ha ricordato il terrore di quella telefonata in cui aveva appreso che la figlia risultava dispersa, senza sapere se fosse ancora viva. Ha ripercorso gli ospedali, le operazioni, la paura dell’amputazione, i mesi trascorsi in Francia e i sacrifici affrontati per assisterla. Ha raccontato persino il desiderio di offrirle la propria pelle pur di risparmiarle ulteriori prelievi. Nel suo intervento ha ricordato anche la sofferenza del marito, la difficoltà di guardare la gamba ferita della figlia e il dolore di tutta la famiglia davanti al lungo percorso per tornare a camminare. Poi ha rivolto un pensiero alle famiglie che, a differenza della loro, non hanno più potuto riabbracciare i propri cari. Di Angela si è detta orgogliosa non soltanto per la forza dimostrata, ma soprattutto perché la tragedia non è riuscita a renderla una persona incattivita.

Dalle testimonianze alla sentenza, una ferita da chiudere

L’udienza del 12 novembre ha segnato il passaggio dalle perizie e dalle ricostruzioni tecniche alle testimonianze delle vittime gravemente ferite. Prima di Angela erano stati ascoltati Valerio Orsini e Matteo Barzini, i due giornalisti italiani che alloggiavano nell’albergo in cui lavorava la giovane trapanese e che realizzarono immagini subito dopo l’esplosione. Durante la proiezione di uno dei filmati, la presidente del tribunale aveva disposto una breve sospensione per la forte emozione suscitata in aula. Il processo vede sul banco degli imputati il Comune di Parigi e la società di amministrazione condominiale Cipa. Per Angela e le altre vittime, l’attesa è ora rivolta alla sentenza, nella speranza che il percorso giudiziario possa contribuire a riconoscere quanto accaduto e a chiudere una ferita rimasta aperta per quasi otto anni. Al termine delle deposizioni, l’aula ha manifestato vicinanza e solidarietà. Nei giorni successivi, diverse persone hanno fermato Angela per ringraziarla. Un gesto inatteso, che le ha fatto comprendere ancora di più il valore di quanto aveva appena compiuto. Prima delle testimonianze, due psicologi avevano spiegato quanto poter raccontare la propria esperienza davanti a un tribunale e sentirsi finalmente ascoltati possa rappresentare un passaggio importante nell’elaborazione del trauma. Angela ne ha avuto conferma: dopo anni trascorsi a custodire ricordi, parole e domande, parlare le ha permesso di alleggerire un peso enorme. Ora resta l’attesa della sentenza.