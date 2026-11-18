Dieci milioni di euro in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali per garantire la continuità dei servizi di assistenza agli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha emesso il provvedimento che prevede il trasferimento delle risorse agli enti territoriali, con una ripartizione aggiornata sulla base del numero degli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2026-2027 usufruiscono dei servizi di assistenza.

«Il diritto allo studio e all’inclusione deve essere garantito a tutti gli studenti, senza distinzioni e senza interruzioni – dichiara l’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano –. Con questo ulteriore trasferimento di 10 milioni di euro interveniamo concretamente per sostenere le Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali, chiamati ad assicurare servizi fondamentali per gli alunni con disabilità. L’aumento delle richieste di assistenza impone risposte tempestive e un’attenzione costante ai bisogni delle famiglie. Non possiamo permettere che difficoltà finanziarie o organizzative si traducano in una riduzione dei servizi. Lavoriamo affinché ogni studente possa frequentare la scuola nelle condizioni più adeguate, con il supporto necessario».

Il provvedimento si inserisce nel percorso già avviato dalla Regione, che a gennaio aveva assegnato e impegnato 40 milioni di euro, procedendo a una prima liquidazione di 20 milioni. Il successivo aggiornamento delle rilevazioni, richiesto agli enti territoriali prima del nuovo anno scolastico, ha evidenziato un incremento del numero degli studenti con disabilità e la necessità di assicurare risorse adeguate per scongiurare possibili interruzioni delle prestazioni.

Il decreto del dipartimento Famiglia è disponibile a questo link.