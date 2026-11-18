Una terapia d’urto per affrontare le principali emergenze del territorio provinciale. È questo l’obiettivo del Piano triennale delle opere pubbliche 2027-2029 del Libero Consorzio Comunale di Trapani, illustrato dal presidente Salvatore Quinci, che punta su viabilità, edilizia scolastica e impiantistica sportiva. Il Piano annuale 2027 prevede complessivamente 21 interventi, di cui 14 nel settore della viabilità e 7 destinati alle scuole e all’edilizia scolastica. Quinci definisce il documento una sintesi del confronto avviato con le diverse componenti sociali ed economiche della provincia e del monitoraggio delle emergenze. “Un segnale forte nei confronti della comunità trapanese, calibrato nei territori e pronto a lanciare una reale sfida al cambiamento nell’azione di governo”, afferma.

QUI IL DOCUMENTO:

Tra gli interventi evidenziati dal presidente figurano alcune opere che riguardano strutture finite più volte al centro delle cronache. Con 700 mila euro sarà adeguato il sistema antincendio dell’ex hub vaccinale di via Salemi, a Erice, destinato a essere utilizzato dall’Istituto Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio”. Prevista anche la realizzazione di cinque impianti sportivi outdoor in altrettanti istituti superiori di proprietà dell’Ente, per un investimento complessivo di 1 milione e 300 mila euro. Altri 500 mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di contrada Crocci, a Valderice, mentre per il Pala D’Angelo di Alcamo sono stati stanziati 2 milioni di euro, che serviranno sia alla manutenzione straordinaria sia alla rifunzionalizzazione della struttura. Il Piano triennale dovrà adesso passare al vaglio del Consiglio provinciale, chiamato a esprimersi con il voto sull’intero documento. Quinci auspica che venga confermato lo spirito unitario che ha caratterizzato finora il confronto politico all’interno del Libero Consorzio, rivendicando il ruolo dell’Ente nella programmazione degli interventi e nella risposta alle esigenze dei territori.