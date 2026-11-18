A dieci anni da quella tragica sera del 20 novembre 2016, quando Anna Manuguerra, sessantenne di Nubia, fu uccisa in casa dal marito con 23 coltellate, la comunità si stringe nuovamente nel suo ricordo. L’iniziativa, intitolata “Nubia ricorda Anna”, si terrà venerdì 20 novembre 2026, proprio a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il programma della serata prenderà il via alle ore 20.00 con il raduno in piazza a Nubia, presso la panchina rossa, da dove partirà una fiaccolata verso la chiesa parrocchiale a cura della FIDAPA (BPW Italy – Sezione di Paceco Terre dell’Elimo Ericino). A seguire, alle ore 20.30, si terrà una veglia di canti, riflessioni e preghiere presieduta dal parroco mons. Liborio Palmeri e animata da Tina Castellano e don Bernardo Opazo Aravena. Nel corso della cerimonia sono previsti gli interventi del sindaco di Paceco, dott. Aldo Grammatico, del presidente nazionale dell’Associazione “Vittime Unite”, cav. Daniele Sofia, e del legale dell’associazione, avv. Daniela Monaco.

«È sempre forte la tentazione di rimuovere un ricordo che è troppo doloroso, che rinnova il trauma subito da una piccola comunità in cui tutti si conoscono e che provoca contemporaneamente imbarazzo e stupore alla domanda: come è potuto accadere tra noi?» dichiara il parroco di Nubia mons. Liborio Palmeri. «Proprio per questo ogni anno, come comunità parrocchiale, assieme ad altre forze sociali, vogliamo ricordare Anna Manuguerra, perché la sua fine crudele ci ricorda che l’istinto della violenza può abitare anche alla porta accanto e qualche volta lambire anche il nostro cuore». La commemorazione vedrà la partecipazione attiva dell’Associazione Nazionale Vittime Unite, da anni al fianco della famiglia. Per il tramite del proprio Presidente pro tempore, cav. Daniele Sofia, unitamente all’avv. Daniela Monaco, l’Associazione ha infatti fornito costante sostegno morale, umano e giuridico alla signora Maria Grazia Madone, figlia della vittima.

In particolare, l’Associazione ha affiancato dalla Madone nel delicato percorso giuridico-amministrativo finalizzato all’inserimento lavorativo, offrendo assistenza e supporto per la tutela dei suoi diritti e per il riconoscimento delle prerogative previste dalla normativa vigente in favore degli orfani di femminicidio e delle vittime di reati violenti. Un impegno concreto che si è tradotto nell’accompagnamento passo dopo passo nelle procedure necessarie affinché potesse ottenere la piena tutela riconosciuta dall’ordinamento giuridico a chi porta il doloroso status di vittima.