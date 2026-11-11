Nuova Nissan LEAF, la crossover elettrica arriva fino a 622 km di autonomia

ROMA (ITALPRESS) – Con la nuova LEAF, Nissan rafforza il proprio impegno nell’elettrificazione, introducendo la terza generazione del modello che nel 2010 ha segnato l’inizio della mobilità elettrica di massa. Oggi LEAF, spiega una nota, evolve profondamente “per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione, offrendo fino a 622 km di autonomia, ricarica rapida, tecnologie avanzate e un’efficienza progettata per agevolare la mobilità quotidiana e i viaggi a lunga percorrenza”. Con sedici anni di storia e oltre 100 riconoscimenti internazionali, Nissan LEAF continua a rappresentare “un modello di riferimento nel percorso di elettrificazione del marchio”. Lanciata nel 2010, LEAF è stata la prima vettura elettrica al mondo per il mercato di massa, nel 2011 la prima vettura elettrica premiata come Car Of The Year, la prima a essere equipaggiata con tecnologia Vehicle to Home nel 2012 e oggi la prima vettura elettrica giunta in Europa alla sua terza generazione. Commercializzata in 36 Paesi, sono oltre 730.000 le unità LEAF vendute a livello globale, di cui oltre 300.000 in Europa e oltre 9.600 in Italia. Nel corso delle sue tre generazioni, “LEAF ha migliorato l’offerta in termini di autonomia, prestazioni, tecnologie di assistenza alla guida e di connettività per rivolgersi a un mercato in continua evoluzione, in cui il peso degli EV in Italia è passato dal 4% del 2024 all’8% nel periodo gennaio-ottobre 2026, ma che registra una crescente propensione all’acquisto da parte dei consumatori, oggi pari al 40% (Fonte Mobility Barometer 2025 di Europ Assistance)”.Fino a 622 km di autonomia e ricarica intelligente La nuova LEAF è disponibile con batterie da 52 kWh e 75 kWh, capaci di offrire rispettivamente fino a 440 km e fino a 622 km di autonomia WLTP. Per agevolare gli spostamenti su lunghe distanze, LEAF supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, consentendo di recuperare fino a 420 km di autonomia in circa 30 minuti. Il sistema intelligente di gestione termica della batteria opera in sinergia con il Route Planner integrato in Google Maps per individuare le stazioni di ricarica lungo il percorso e predisporre automaticamente la temperatura ottimale della batteria. Questa integrazione contribuisce a ottimizzare tempi ed efficienza della ricarica in diverse condizioni di utilizzo. Progettata presso il Global Design Studio Nissan di Atsugi, in Giappone, la nuova LEAF introduce una silhouette crossover dalle linee essenziali e moderne, con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,25. Tra gli elementi distintivi del modello figurano le maniglie a filo carrozzeria, il tetto panoramico oscurante, i cerchi aerodinamici da 19 pollici e i gruppi ottici posteriori tridimensionali.Il bagagliaio offre una capacità di carico di 437 litri secondo lo standard VDA ed è facilmente accessibile grazie al portellone elettrico. La gamma colori comprende sette tinte per la carrozzeria, inclusa l’esclusiva Luminous Teal, mentre gli interni sono disponibili nelle varianti nero e bianco con dettagli viola. Tecnologia intuitiva e connettività avanzata L’abitacolo integra un ecosistema digitale avanzato composto da due schermi da 14,3 pollici, servizi Google integrati e piattaforma NissanConnect, per un’esperienza di guida connessa, intuitiva e personalizzabile. Il guidatore può gestire navigazione, climatizzazione e contenuti multimediali tramite comandi vocali e sincronizzare facilmente applicazioni e servizi personali. Grazie alla funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), la nuova LEAF consente inoltre di alimentare dispositivi elettrici esterni fino a una potenza di 3,6 kW, ampliando ulteriormente la versatilità del veicolo. Realizzata sulla piattaforma modulare CMF-EV, la nuova LEAF combina dimensioni esterne compatte con un abitacolo spazioso e funzionale, pensato per le esigenze delle famiglie moderne. Le sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori contribuiscono a garantire comfort, stabilità e precisione di guida in differenti condizioni di utilizzo. Le avanzate tecnologie di assistenza supportano il conducente durante il viaggio, contribuendo ad accrescere sicurezza e comfort. Tra le principali dotazioni figurano il sistema ProPILOT Assist con Navi-link, l’e-Pedal Step con frenata rigenerativa regolabile, l’Around View Monitor con visualizzazione 3D, la telecamera frontale che riproduce le immagini delle ruote anteriori e la porzione di strada circostante e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida e sicurezza attiva.Il motore elettrico eroga 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.Un pilastro della strategia elettrica Nissan Con la nuova LEAF, Nissan compie un ulteriore passo nel proprio percorso di mobilità elettrica, ampliando un’offerta di prodotti progettata per rispondere alle diverse esigenze dei clienti.Insieme a MICRA, PIXO e al prossimo JUKE EV, LEAF fa parte di un’offensiva prodotto che porterà sul mercato quattro modelli completamente elettrici nell’arco di tre anni.Parallelamente allo sviluppo della gamma elettrica, Nissan continua a promuovere iniziative volte a favorire il dialogo tra industria, ricerca e università, sostenendo la diffusione di conoscenze e competenze legate alla mobilità sostenibile.In questo contesto si inserisce la partecipazione di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, al Comitato Scientifico di ELMO, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Elettrificazione della Mobilità, che riunisce 15 università italiane con l’obiettivo di favorire ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore della mobilità elettrica. Attraverso iniziative come ELMO e il progetto Nissan e-4U, dedicato alla formazione delle nuove generazioni di ingegneri, Nissan contribuisce a creare le competenze necessarie per accompagnare la trasformazione del settore. Una transizione che, secondo la visione condivisa dall’industria automobilistica rappresentata da UNRAE, “richiede anche un ecosistema favorevole fatto di infrastrutture di ricarica più diffuse, potenti e capillari, politiche di incentivazione stabili nel tempo, una fiscalità in grado di sostenere il rinnovo del parco circolante e condizioni energetiche che rendano l’utilizzo dell’auto elettrica sempre più accessibile e competitivo”.“L’impegno di Nissan per la diffusione della mobilità elettrica – ha sottolineato Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia – si esprime attraverso un approccio a 360 gradi che combina lo sviluppo di nuovi modelli, l’innovazione tecnologica e la collaborazione con istituzioni, enti di ricerca, università e associazioni di settore. L’arrivo di vetture come la nuova LEAF, la nuova MICRA, PIXO e il futuro JUKE EV testimonia la volontà di offrire soluzioni concrete per accompagnare la transizione verso l’elettrificazione. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale contribuire al confronto sui temi chiave per lo sviluppo dell’elettrificazione nel nostro Paese, dalla diffusione delle infrastrutture di ricarica alla formazione delle competenze, fino alla definizione di un quadro normativo e fiscale capace di sostenere una mobilità sempre più sostenibile, accessibile e competitiva”, ha aggiunto.

– Foto ufficio stampa Nissan –

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