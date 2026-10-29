Cantieri navali e carpenteria metallica a Trapani: come l’ispezione automatica controlla saldature e lamiere

Il porto di Trapani non è solo un punto di partenza per le Egadi o uno scalo commerciale. Da tempo ospita anche attività di costruzione e riparazione navale, affiancate da una rete di officine di carpenteria metallica che servono il settore marittimo, l’edilizia e l’industria. È un comparto che fa meno notizia del turismo, ma che rappresenta una parte importante del tessuto produttivo della provincia.

In questo mondo fatto di acciaio, saldature e grandi strutture, la qualità si misura in millimetri e si verifica con metodi sempre più precisi. Accanto ai controlli tradizionali, alcune lavorazioni si affidano oggi a telecamere per visione artificiale montate lungo le linee di taglio o sulle stazioni di saldatura: le riprese vengono elaborate da un software che misura cordoni, profili e superfici e segnala ogni scostamento dalle specifiche. Un aiuto concreto per chi deve garantire strutture sicure e durature.

Un porto che costruisce, oltre a ospitare

La cantieristica navale è un’attività complessa, che coinvolge competenze molto diverse: progettazione, taglio e formatura delle lamiere, saldatura, verniciatura, impiantistica. Attorno ai cantieri si sviluppa spesso un indotto di piccole e medie imprese specializzate nella carpenteria metallica, che producono componenti, strutture e attrezzature.

Per queste aziende la qualità non è un’opzione. Una nave deve resistere al mare, al vento e alla corrosione per decenni, e ogni componente strutturale deve rispettare regole precise. Le società di classificazione, come il RINA in Italia, verificano che costruzioni e riparazioni rispettino gli standard previsti, compresa la qualificazione dei saldatori e dei procedimenti di saldatura.

La saldatura, il punto più delicato di una struttura metallica

In una struttura in acciaio la saldatura è il punto in cui due elementi diventano uno solo. Se la giunzione è difettosa, l’intera struttura può essere compromessa. Per questo le saldature sono tra gli elementi più controllati in qualsiasi lavorazione di carpenteria.

I difetti che non si vedono a occhio nudo

I difetti di saldatura possono essere superficiali o interni. Tra i più comuni ci sono le porosità, cioè piccole cavità di gas rimaste intrappolate nel metallo, le cricche, le incisioni marginali lungo i bordi del cordone, la mancanza di fusione o di penetrazione e gli spruzzi di materiale sulle superfici circostanti. Alcuni sono visibili a un occhio esperto, altri richiedono strumenti specifici.

Dal controllo visivo alle prove non distruttive

Il primo controllo è sempre quello visivo, regolato da norme tecniche come la UNI EN ISO 17637, che definisce come eseguire l’esame visivo dei giunti saldati. A questo si aggiungono, quando necessario, le prove non distruttive: liquidi penetranti, magnetoscopia, ultrasuoni e radiografia, capaci di rivelare difetti interni senza danneggiare il pezzo. La visione artificiale si inserisce soprattutto nella prima fase, rendendo il controllo superficiale più rapido, ripetibile e documentato.

Lamiere e profilati prima del montaggio

Prima ancora della saldatura, la qualità dipende dalle lamiere e dai profilati utilizzati. Dopo il taglio al plasma, al laser o con altre tecnologie, ogni pezzo deve rispettare forme e dimensioni previste dal progetto. Un taglio impreciso può creare problemi di accoppiamento e costringere a rilavorazioni costose.

Anche le superfici delle lamiere vanno controllate: segni di corrosione, ammaccature o difetti di laminazione possono compromettere la resistenza della struttura o la tenuta della verniciatura. A questo si aggiunge la tracciabilità: ogni lamiera deve poter essere ricondotta al proprio lotto di produzione, un requisito importante soprattutto per le costruzioni navali.

Dove la visione artificiale aiuta davvero

Nella carpenteria metallica e nella cantieristica, i sistemi di visione non sostituiscono le prove tradizionali, ma possono rendere più efficienti molte fasi di lavorazione. Ecco gli ambiti in cui trovano più spesso applicazione.

Controllo del profilo di taglio. Il software confronta il contorno del pezzo tagliato con il disegno di progetto, segnalando scostamenti prima che il pezzo passi al montaggio.

Il software confronta il contorno del pezzo tagliato con il disegno di progetto, segnalando scostamenti prima che il pezzo passi al montaggio. Guida della saldatura automatica. Nei sistemi robotizzati, la visione aiuta a individuare la posizione del giunto e a seguire il percorso di saldatura, compensando piccole variazioni dei pezzi.

Nei sistemi robotizzati, la visione aiuta a individuare la posizione del giunto e a seguire il percorso di saldatura, compensando piccole variazioni dei pezzi. Ispezione del cordone. Dopo la saldatura, il sistema misura larghezza e regolarità del cordone e individua difetti superficiali come porosità visibili, incisioni e spruzzi.

Dopo la saldatura, il sistema misura larghezza e regolarità del cordone e individua difetti superficiali come porosità visibili, incisioni e spruzzi. Lettura delle marcature. Codici e numeri di colata impressi sulle lamiere vengono letti automaticamente, garantendo la tracciabilità dei materiali.

Codici e numeri di colata impressi sulle lamiere vengono letti automaticamente, garantendo la tracciabilità dei materiali. Verifica delle superfici. Prima della verniciatura, il controllo visivo automatico aiuta a individuare residui, ossidazioni e difetti che comprometterebbero l’adesione del rivestimento.

Questi strumenti permettono di intercettare i problemi nelle fasi iniziali, quando correggerli costa meno. E soprattutto producono una documentazione digitale dei controlli, sempre più richiesta da committenti e organismi di verifica.

Una filiera che può crescere

Per la provincia di Trapani, la cantieristica e la carpenteria metallica rappresentano un’opportunità di sviluppo industriale legata al mare, una risorsa che il territorio conosce bene. Investire nella qualità dei processi significa rendere le imprese locali più competitive, capaci di lavorare anche per committenti esterni e di rispettare standard internazionali.

Serve però anche un investimento sulle persone: saldatori qualificati, tecnici dei controlli, figure capaci di gestire sistemi automatici e interpretare i dati. È su questa combinazione di mestiere e tecnologia che può costruirsi il futuro di un comparto che, da sempre, guarda al mare come al proprio orizzonte.