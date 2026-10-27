Paceco, 150 mila euro dalla Regione per il campetto dell’area PEEP

Decisiva secondo il consigliere Ricciardi la sua sinergia con l’onorevole Bica

Rinasce lo sport e l’aggregazione di quartiere a Paceco. Grazie a un finanziamento straordinario di 150.000 euro stanziato dall’Assemblea Regionale Siciliana all’interno della manovra “Coesione e crescita”, lo storico impianto dell’area PEEP, rimasto in stato di totale abbandono e degrado da oltre vent’anni, sarà interamente riqualificato e restituito alle famiglie e alla cittadinanza. L’importante risultato è il frutto di una virtuosa sinergia istituzionale che ha visto come protagonista il territorio. A sollevare il caso e a dare l’impulso decisivo è stato il consigliere comunale di Paceco, Salvatore Ricciardi, che dopo aver raccolto le pressanti istanze di giovani e famiglie della zona e aver denunciato pubblicamente le condizioni di incuria della struttura, ha trasmesso ufficialmente l’istanza all’onorevole Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia.

L’on. Bica ha prontamente recepito la segnalazione, traducendola in un emendamento concreto inserito nel pacchetto di interventi destinati alla provincia di Trapani. I fondi regionali permetteranno non solo il totale restyling del campo di calcetto con il rifacimento del manto da gioco e la messa in sicurezza delle recinzioni, ma anche importanti interventi strutturali aggiuntivi: la realizzazione di spogliatoi funzionali, l’installazione di una gradinata per il pubblico e l’allestimento di un’area con giochi per bambini, trasformando l’area in un vero e proprio polo polifunzionale per la comunità.

“Questo finanziamento dimostra che quando la politica ascolta davvero le necessità dei cittadini, i risultati arrivano”, dichiara il consigliere comunale Salvatore Ricciardi. “Il sito dell’area PEEP non sarà più solo un impianto sportivo, ma un centro di aggregazione sociale fondamentale per tutte le età, dai più piccoli grazie ai nuovi possibili giochi per bambini, fino agli sportivi che usufruiranno di spogliatoi e gradinate. Ora la palla passa all’amministrazione comunale: è fondamentale che gli uffici si attivino subito per la redazione del progetto esecutivo, così da mettere immediatamente a terra queste somme e non perdere nemmeno un giorno”.

Soddisfazione espressa anche dal deputato regionale Giuseppe Bica, che sottolinea l’importanza del lavoro di ascolto svolto in questi mesi: “Restituire spazi di socialità, sport e svago sicuro per i bambini alle comunità locali è una priorità. Questo stanziamento di 150 mila euro è la risposta tangibile a un’esigenza reale del territorio di Paceco, resa possibile grazie alla puntuale e accorata segnalazione del consigliere Ricciardi. Con il decreto di finanziamento approvato, l’iter amministrativo si sposta adesso interamente a livello locale. Spetterà alla macchina comunale accelerare sui passaggi tecnici per la progettazione e l’affidamento dei lavori, sanando una ferita urbana aperta da due decenni“.