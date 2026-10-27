A Marsala il bando per il Natale ha un nome: “La Fabbrica dei Sogni”

L’Amministrazione comunale invita associazioni, scuole, operatori, imprese a inviare entro il 30 ottobre idee e progetti per “Marsala Natale 2026 – La Fabbrica dei Sogni”, un Natale pensato per i bambini e costruito insieme alla città. “È il momento di dare spazio alle idee – afferma l’Assessore al Turismo, agli Eventi e alla Cultura, Laura Doro -. Vogliamo raccogliere il maggior numero possibile di proposte, mettere in rete le iniziative natalizie già esistenti e stimolarne di nuove. Le riuniremo in un unico calendario, con un concept condiviso, e faremo il possibile per ridurre l’impatto dei costi che normalmente ricadono sui singoli proponenti, come piano di sicurezza, Siae e palco. Chi ha un’idea non si lasci frenare dal timore di una burocrazia pesante, continua l’assessore, basta compilare i moduli allegati all’Avviso che, comunque, potranno essere integrati in seguito”.

“Condividete le vostre idee: raccontateci che cosa proponete, di che cosa avete bisogno, quando e dove vorreste realizzare il vostro progetto. Date, spazi, servizi e contributi – conclude l’assessora – li definiremo dopo aver raccolto tutte le proposte, così da orientare i progetti e dare alla Fabbrica dei Sogni la forma migliore possibile. Ci impegniamo a fare il meglio con le risorse e i tempi oggi disponibili. Intanto cominciamo a rendere reale la Fabbrica dei Sogni insieme a chi vorrà contribuire, e faremo tesoro di questa esperienza per lavorare con tempi più ampi il prossimo anno”.

In questa prima ricognizione non ci sono progetti troppo grandi o troppo piccoli: tutte le proposte vengono accolte allo stesso modo. Dopo il 30 ottobre sarà possibile integrare la documentazione e approfondire le singole proposte. L’Avviso è consultabile su https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/6488235