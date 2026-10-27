SP 14 Calatafimi-Castelluzzo-Santa Ninfa, lavori a novembre

La procedura per la sistemazione della strada provinciale SP 14 Calatafimi-Castelluzzo-Santa Ninfa è alle battute finali. L’aggiudicazione efficace è prevista entro il 30 ottobre, mentre la consegna ufficiale dei lavori dovrebbe avvenire a novembre. A seguire da vicino l’iter è il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, che mantiene alta l’attenzione anche sulle possibili ripercussioni per la viabilità, in particolare su via Perollo. Il primo cittadino segue la vicenda da mesi e lo scorso 10 luglio aveva chiesto formalmente al Libero Consorzio Comunale di Trapani, ente proprietario della strada, chiarimenti sullo stato della procedura, sui tempi di avvio del cantiere e sulle possibili soluzioni per limitare i disagi alla circolazione. Nelle fasi preliminari, il Comune ha inoltre collaborato con l’ente provinciale per agevolare le procedure di esproprio, contribuendo a rintracciare i soggetti interessati, anche residenti all’estero. Un iter burocratico complesso che ha richiesto tempi significativi. Secondo quanto comunicato dal Libero Consorzio, la durata contrattuale dei lavori sarà di 218 giorni a partire dalla consegna del cantiere. “Si tratta di un passaggio importante verso l’effettivo avvio dei lavori, un’opera attesa e necessaria per il nostro territorio”, dichiara Gruppuso, assicurando che continuerà a seguire ogni fase nel rispetto degli impegni e dei tempi comunicati.

Viabilità, attenzione su via Perollo

Oltre all’avvio dell’intervento, resta centrale la questione della circolazione stradale. L’Amministrazione comunale intende confrontarsi con gli enti competenti per valutare le conseguenze delle eventuali modifiche alla viabilità su residenti, attività economiche e automobilisti, con particolare attenzione a via Perollo. “Occorre valutare percorsi alternativi, accorgimenti organizzativi e tutte le misure utili a rendere la circolazione il più possibile agevole, riducendo i disagi per la cittadinanza”, sottolinea il sindaco, evidenziando la necessità di conciliare le esigenze tecniche del cantiere con la sicurezza stradale. Il Comune assicura quindi che continuerà a vigilare sull’iter, sollecitando gli enti competenti e seguendo sia la consegna del cantiere sia la successiva realizzazione dell’opera. L’obiettivo è contenere, per quanto possibile, le difficoltà che un intervento di questa portata potrebbe comportare nella vita quotidiana dei cittadini. In conclusione, Gruppuso ringrazia i tecnici e i responsabili del Libero Consorzio Comunale di Trapani per il riscontro fornito e per il lavoro svolto nel superamento delle procedure burocratiche. L’Amministrazione comunale si impegna infine a informare la cittadinanza sui prossimi sviluppi, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla tutela del territorio.