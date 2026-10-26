Trapani, presso la Polizia Stradale una teca con l’uniforme storica

Questa mattina, presso i locali della Sezione Polizia Stradale della Questura di Trapani, in presenza del Questore Egidio Di Giannantonio e della Dirigente della Sezione, Vice Questore Adelaide Tedesco, è stata inaugurata una teca espositiva che custodisce una delle prime uniformi delle Guardie di Pubblica Sicurezza in uso alla Polizia Stradale fino al 1973. L’uniforme è stata donata dall’Assistente Capo Coordinatore Carmelo Abate ed appartenuta a suo padre Antonio, anch’egli, un tempo, in servizio nella specialità, rappresentando così un legame tra passato e presente, nonché la testimonianza dell’evoluzione della Polizia Stradale.

Questo dono, oltre a contribuire alla conservazione di un importante patrimonio storico, assume anche un valore simbolico e affettivo, dimostrando come lo spirito di servizio venga tramandato di generazione in generazione. La collocazione della teca all’interno dei locali della Sezione della Polizia Stradale, costituisce un omaggio a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che nel corso degli anni hanno indossato quell’uniforme con onore e professionalità, valori che da sempre rappresentano questa istituzione.