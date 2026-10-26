Trapani, i funerali dell’Appuntato Caredda nella Basilica dell’Annunziata

Si terranno giovedì mattina, nella Basilica di Maria Santissima Annunziata di Trapani, i funerali dell’Appuntato Ignazio Caredda, morto in seguito al tragico incidente stradale avvenuto nel territorio trapanese tra venerdì e sabato. Caredda stava tornando a casa dopo aver terminato il turno di lavoro, quando si è verificato lo scontro tra due mezzi all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno, nella zona di via Virgilio. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto al militare, la cui scomparsa ha suscitato dolore e commozione. La cerimonia funebre sarà celebrata nella basilica trapanese, luogo scelto per accompagnare Caredda nel suo ultimo viaggio e stringersi attorno al ricordo dell’Appuntato.