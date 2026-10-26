Premio America Giovani, una marsalese tra i vincitori

Tra i 1000 talenti d’Italia, con percorso universitario di eccellenza, c’è anche la neolaureata marsalese Angelica Giacomazzi. A lei il “Premio America Giovani”, consegnato dalla Fondazione Italia Usa nel corso della relativa cerimonia svoltasi nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. “Ho voluto conoscerti per esprimerti l’apprezzamento della Città per questo bel successo, ha affermato la sindaca Andreana Patti nel corso dell’incontro. So che lavori a Trento, dove stai pure perfezionando i tuoi studi; ma sentirti dire che l’idea di un futuro professionale Marsala non è affatto esclusa, riassume la speranza che tutti noi riponiamo nel ritorno dei giovani talentuosi formatisi fuori dalla Sicilia”. La dottoressa Angelica Giacomazzi, assieme alla Pergamena della Fondazione Italia Usa – che ha selezionato i vincitori dalla banca dati delle Università italiane – ha ricevuto anche una borsa di studio per seguire il Master sul tema “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.