Marsala, al via gli incontri sugli 80 anni della Costituzione

Domani alle 17.30, nella Sala Consiliare, il primo appuntamento con la sindaca Andreana Patti, il presidente del Consiglio Giovanni Maniscalco e il procuratore Fernando Asaro

Riflettere sui principi della Costituzione italiana, sulla loro piena attuazione e sulle criticità che, nel corso degli anni, ne hanno messo in discussione lo spirito. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri promosso da un’associazione a Marsala in occasione degli “80 anni della Costituzione”, che prenderà il via domani, martedì 27 ottobre, alle 17.30, nella Sala Consiliare. Il primo appuntamento sarà dedicato al tema “Partecipazione popolare, la Costituzione, il ruolo delle istituzioni”. A introdurre i lavori sarà Corrado Carpintieri, presidente dell’associazione promotrice. Interverranno la sindaca di Marsala Andreana Patti, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco e il procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro. È prevista anche la presenza dei referenti comunali dei partiti.

Al centro del confronto ci sarà soprattutto il progressivo calo della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, considerato dagli organizzatori un fenomeno in contrasto con lo spirito della Costituzione, che riconosce nella partecipazione popolare uno dei fondamenti della democrazia. La discussione punterà a individuare le iniziative che le istituzioni locali possono mettere in campo per favorire un maggiore coinvolgimento della comunità. L’obiettivo è aprire un dibattito e avanzare proposte, nella convinzione che sia possibile costruire un fronte comune anche partendo da posizioni differenti. La sfida, sottolineano i promotori, è trovare il più alto livello possibile di condivisione e compromesso, affinché le decisioni e i percorsi intrapresi possano diventare patrimonio dell’intera collettività.