Erice in rosa per la passeggiata per la prevenzione oncologica

Almeno un centinaio di partecipanti, in rappresentanza di circa trenta associazioni, hanno preso parte alla Passeggiata in Rosa, iniziativa organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Erice e dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica e sull’importanza della diagnosi precoce. La manifestazione si è svolta al Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino” e ha coinvolto le 14 associazioni che fanno parte della Commissione Pari Opportunità, insieme a LILT, AIL, SIPGI, Pink Lady, SOS Autismo, IN-Coscienti, MOICA, Panathlon, Accademia Sport Trapani, Associazione Registro Tumori e altre realtà del territorio. La mattinata si è aperta con gli interventi dei referenti delle associazioni partecipanti, che hanno avuto la possibilità di portare la propria testimonianza e richiamare l’attenzione sul valore dell’informazione, della prevenzione e dell’impegno condiviso. Particolarmente significative le testimonianze di tante donne, che hanno raccontato le proprie esperienze mettendo al centro la speranza, la forza e l’importanza di non sentirsi sole di fronte alla malattia.

Momento simbolico dell’iniziativa è stato lo srotolamento di due rocchetti di filo rosa, utilizzati per unire le partecipanti in un gesto che ha rappresentato la volontà di rafforzare la rete tra associazioni, donne e cittadini. Un filo ideale capace di collegare storie ed esperienze diverse, nel segno della solidarietà e del sostegno a chi affronta il percorso della malattia.

A seguire, la passeggiata ha coinvolto i presenti, trasformando la partecipazione in un messaggio condiviso di attenzione alla salute e di sensibilizzazione sull’importanza dei controlli e della diagnosi precoce. «La prevenzione oncologica – commenta la sindaca Daniela Toscano – è un tema che riguarda tutta la comunità e richiede attenzione, informazione e partecipazione. Iniziative come questa offrono l’occasione per richiamare l’importanza della diagnosi precoce e per dare spazio alle testimonianze di chi ha vissuto direttamente l’esperienza della malattia. La presenza di tante donne e associazioni dimostra il valore della collaborazione e della condivisione nel promuovere una maggiore consapevolezza. Ringrazio la Commissione Pari Opportunità e la presidente Mariella Sugameli per aver dato vita ad una giornata così intensa e dal forte valore simbolico». «Le testimonianze ascoltate durante la mattinata – aggiunge Carmela Daidone, assessora alle Politiche sociali e giovanili – hanno ricordato quanto sia importante creare occasioni di incontro e di ascolto, nelle quali le donne possano condividere le proprie esperienze e trovare sostegno. Il filo rosa che ha unito le partecipanti rappresenta simbolicamente la necessità di fare rete, valorizzando il ruolo delle associazioni e la loro presenza nella comunità. La prevenzione passa anche attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e la capacità di non lasciare sole le persone che affrontano la malattia».