Passaporto elettronico: dal 27 ottobre 2026 nuova modalità di pagamento

La Polizia di Stato informa i cittadini che, a decorrere dal 27 ottobre 2026, sarà disponibile una nuova modalità di pagamento del contributo previsto per il rilascio del passaporto elettronico, attraverso il sistema PagoPA.

La novità nasce dalla volontà di semplificazione dei servizi della Pubblica Amministrazione, per migliorare l’accessibilità alle procedure, agevolando gli utenti.

Le modalità del servizio

In particolare, al momento della prenotazione dell’appuntamento attraverso il portale “Agenda Passaporto On Line”, i cittadini potranno generare direttamente un avviso standard di pagamento PagoPA relativo all’importo di 42,70 euro, previsto per il costo del rilascio del passaporto elettronico.

L’avviso generato potrà essere utilizzato per effettuare il versamento attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al sistema, avvalendosi dei canali fisici e digitali disponibili.

Si precisa che la nuova procedura rappresenta un’ulteriore opportunità di pagamento, che si

aggiunge alle modalità già in vigore, senza sostituirle.

Resterà possibile effettuare il versamento da Poste Italiane, presso gli uffici

postali e sulle piattaforme online, ed anche tramite gli istituti bancari e gli altri Prestatori di

Servizi di Pagamento abilitati.

La Questura di Trapani invita, pertanto, l’utenza a prendere visione delle nuove modalità

operative e ricorda che, per la prenotazione degli appuntamenti, è possibile accedere al

portale ufficiale “Agenda Passaporto On Line” della Polizia di Stato.