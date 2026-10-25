Dalla ricostruzione dopo i tornado alla protesta degli agricoltori

Dai danni del maltempo a Marsala e Petrosino alla difficile situazione della viticoltura, passando per le novità nella raccolta dei rifiuti, la pesca e gli appuntamenti culturali. Ecco i principali temi raccontati da ItacaNotizie.it nella settimana dal 19 al 25 ottobre 2026

È stata una settimana intensa per la provincia di Trapani, segnata da emergenze ancora aperte, difficoltà economiche e questioni amministrative destinate a incidere sulla vita quotidiana dei cittadini. A tenere banco sono state soprattutto le conseguenze del maltempo, le preoccupazioni del comparto agricolo e le scelte delle amministrazioni locali. Ma non sono mancati gli appuntamenti culturali e sportivi, a conferma di un territorio che, pur tra tante difficoltà, continua a proporre iniziative e occasioni di partecipazione.

Maltempo, venti milioni di danni e la corsa alla ricostruzione

A Marsala e Petrosino resta in primo piano l’emergenza provocata dai violenti tornado del 9 ottobre. Le amministrazioni comunali hanno fatto il punto sulla situazione, stimando danni complessivi per circa 20 milioni di euro. Dalla Regione è arrivata una prima disponibilità di cinque milioni, una cifra importante ma ancora insufficiente per affrontare tutte le necessità. Particolarmente delicata la situazione della scuola Alcide De Gasperi, gravemente danneggiata, con gli alunni trasferiti temporaneamente in altre strutture. La priorità è accelerare i ristori e garantire il ritorno alla normalità.

Viticoltura in crisi, cresce la protesta contro la Regione

Un altro tema centrale riguarda il futuro dell’agricoltura nella fascia occidentale della provincia. La sindaca di Marsala Andreana Patti e il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi hanno contestato l’assenza di finanziamenti specifici per la viticoltura nelle variazioni di bilancio regionale. Siccità, malattie della vite, costi elevati e prezzi delle uve insufficienti continuano a mettere in difficoltà produttori e cantine sociali. Il timore è che la crisi possa compromettere anche la vendemmia 2027, con conseguenze sull’occupazione e sull’economia di intere comunità.

Rifiuti, a Marsala meno ritiri e Tari più cara

Fa discutere la riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata che entrerà in vigore il 26 ottobre. Il nuovo calendario riduce i passaggi settimanali dell’organico da tre a due e quelli della plastica da tre a uno. L’amministrazione sostiene che la modifica consentirà di recuperare circa 2.800 ore di lavoro da destinare alla pulizia del territorio e al contrasto delle discariche abusive. Rimangono però le perplessità dei cittadini, chiamati a confrontarsi con una Tari in aumento e una raccolta porta a porta meno frequente. La sfida sarà dimostrare che la nuova organizzazione produrrà risultati concreti.

Trapani, polemica sui fondi destinati alle persone con disabilità

Nel capoluogo si accende il confronto tra l’Anffas e l’amministrazione guidata da Giacomo Tranchida. Al centro della controversia la perdita di oltre 300mila euro destinati ai progetti del cosiddetto “Dopo di Noi”, finalizzati a favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave. L’associazione contesta le spiegazioni del Comune e chiede un confronto istituzionale urgente per chiarire le responsabilità e scongiurare ulteriori difficoltà nell’attuazione dei progetti. Una vicenda che pone interrogativi sulla capacità degli enti locali di utilizzare risorse fondamentali per le famiglie più fragili.

Pesca, la marineria di Mazara chiede interventi urgenti

Settimana importante anche per il settore ittico. Dopo gli incontri romani con i rappresentanti del Governo, una delegazione della marineria mazarese ha incontrato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Armatori e pescatori chiedono misure economiche immediate per fronteggiare il caro carburante e le limitazioni legate alle quote di cattura del gambero rosso. Sono arrivate rassicurazioni sull’impegno istituzionale, ma il comparto attende provvedimenti concreti per salvaguardare imprese e occupazione.

Cultura, Gibellina protagonista e tornano Le Vie dei Tesori

Accanto alle emergenze, la provincia ha vissuto giornate ricche di iniziative. Gibellina ha proseguito il programma di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, con mostre, installazioni, poesia e progetti dedicati al paesaggio. Marsala e Castelvetrano hanno ospitato un nuovo fine settimana delle Vie dei Tesori, mentre a Castellammare del Golfo è tornato il Festival Contaminazioni. Appuntamenti che confermano il ruolo della cultura nella valorizzazione del patrimonio locale e nell’attrattività turistica del territorio.

Sport, un fine settimana di sfide importanti

Riflettori accesi anche sulle squadre del territorio. La Nuova Pallacanestro Marsala è stata chiamata alla trasferta di Cefalù con l’obiettivo di riscattare la sconfitta contro l’Alfa Catania. Grande prova del Marsala Futsal, impegnato contro l’Acireale. Un fine settimana ricco di appuntamenti per gli appassionati di sport.

Il quadro che emerge dalle notizie della settimana è quello di una provincia alle prese con problemi strutturali che richiedono risposte rapide e programmazione. Dalla ricostruzione dopo il maltempo alla tutela dell’agricoltura e della pesca, fino alla gestione dei servizi pubblici e delle politiche sociali, il filo conduttore è la richiesta di interventi concreti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se gli impegni annunciati dalle istituzioni si tradurranno in risultati. Nel frattempo, la vivacità culturale e sportiva continua a rappresentare un elemento positivo per un territorio che cerca di guardare avanti, senza poter ignorare le proprie emergenze.